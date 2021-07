Vissza nem térő lehetőség előtt áll Tapolca

A város is részt vállal a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális, művészeti és közösségi programból, az erről szóló megállapodást a napokban írta alá Markovits Alíz vezérigazgató, Navracsics Tibor kormánybiztos és Dobó Zoltán polgármester.

Az aláírással Tapolca hivatalosan is része az Európa Kulturális Fővárosa régiónak. Navracsics Tibor, a Veszprém–­Balaton 2023. Európa Kultu­rális Fővárosáért és az Észak­nyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint a térség települései nagy lehetőség előtt állnak.

– Veszprém célja az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázásával a kezdetektől fogva az volt, hogy ne csak egy hatvanezres város induljon a címért, hanem hozza magával a régiót is. Veszprém ezer szállal kötődik a balatoni, a bakonyi térséghez. Ha a megyeszékhely elnyeri a címet, akkor az egész térség előre- léphet, bemutatkozhat Európának. Ez a terület nagyon szép és művelt része az országnak, de európai szinten azt még kevesen tudják, hogy méltó versenytársa is a kontinens híres régióinak. A program célja továbbá, hogy a térség végre egy nagy közösséggé váljon, olyanná, amely sok apró közösségből áll össze. A 200-250 településből eddig nagyjából száz az együttműködésben részt vevők száma. Külön öröm, hogy egy járásszékhely és a térség más városai is itt vannak, hiszen ezek azok, amelyek – amellett, hogy helyi színt hoznak – a nagy egészhez is jelentősen hozzá tudnak járulni. A legfontosabb teendő most az, hogy megkezdjük Tapolcával a párbeszédet. Az egyik legfontosabb szempont, hogy elérjük, a program 2023. december 31-én ne álljon le, a térség továbbra is egységként működjön. Reméljük, hogy a mai nappal elkezdődő kapcsolat jól megalapozza ezt az együttműködést – mondta a kormánybiztos.

Dobó Zoltán polgármester szerint Tapolca számára vissza nem térő, nagy lehetőség a program, amelyet meg kell ragadni önkormányzati és civil szervezeti szinteken egyaránt. Amint elmondta, a város mindent elkövet annak az érdekében, hogy Veszprémet segítve együttműködjön, és megragadja azokat a lehetőségeket, amelyeket felhasználva a minőséget, az ismertséget és az elismertséget magasabb szintre helyezheti.

Mike Friderika programfejlesztésért felelős igazgató és Bonyhádi Szilvia, a közösségi bevonásért és kapacitásfejlesztésért felelős projektmenedzser előadást tartott a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében a meghívottaknak, akikre számít a projekt.