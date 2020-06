Visszaállni a hétköznapokba – A Pannon Várszínház művészeivel beszélgettünk

A karanténidőszak és a kijárási korlátozások hónapjai mindannyiunk életére hatással voltak. A Pannon Várszínház színészeivel, Kovács Ágnes Magdolna és Szelle Dáviddal beszélgettünk arról, hogyan élték meg a színház nélküli időket, és mennyire tudták felvenni a ritmust a korlátozások enyhítésével.

Miként éli meg egy színész, ha nem mehet be a színházba? Hogyan viseltétek a karantént?

Kovács Ágnes Magdolna: Az első két hetet nagyon rosszul éltem meg. Egy olyasfajta tehetetlenséggel szembesültem, amivel eddig a színházi éveim alatt még soha. Normál időszakban sokszor akár reggel nyolctól éjfélig a színházban vagyunk, ez a természetes – aztán egyszerre zéró impulzus, ez a hirtelenség borzasztó volt.

Két hét után szembejött a facebookon egy időseket segítő önkormányzati kezdeményezés, a Mindennapi Hősök. Gondoltam, a rengeteg szabadidőmet az otthoni kesergés helyett segítségnyújtással is eltölthetem, így a karantén végéig segítőként dolgoztam.

Kimozdulhattam a lakásból, és úgy éreztem, a társadalom hasznos, felelősségteljes tagja vagyok.

Ezzel párhuzamosan készültem az államvizsgámra és a mester felvételimre, nagyon sokat tanultam, treníroztam az agyam. Ugye hétköznap a szövegkönyveket tanulom folyamatosan, így jó volt, hogy nem estem ki ebből a fajta gyakorlatból sem. De igazából már nagyon vártam, hogy visszamehessek a színházba.

Szelle Dávid: Elvágtak mindent, amihez hozzászoktam. A stabilitást felváltotta egy teljesen bizonytalan helyzet, és ez nagyon rám nyomta a bélyegét. Annyira komolyan vettem a korlátozásokat, hogy az első két hónapban ki sem mozdultam a lakásból. A négy fal között ragadtam, a boltig sétáltam le és vissza.

Aztán isteni sugallatként jött a gondolat, hogy kezdjek el rajzolni. Előkerestem a régi ceruzáimat, eszközeimet. Mivel középiskola óta nem foglalkoztam ilyesmivel, az interneten, videókat nézve kezdtem el megtanulni újra ezt a fajta alkotást. Az elején nyilván kriksz-krakszok, aztán tájképek, később állatok. Amikor elég magabiztosságot éreztem, színes ceruzával folytattam, mostanra eljutottam odáig, hogy akrillal dolgozom vászonra.

Nagyon jól esett egy, a színészethez képest teljesen más művészeti ággal foglalkozni, órákra el tudok merülni a rajzolásban, szinte elveszek benne.

Mennyire volt megterhelő egyik pillanatról a másikra visszaállni a mókuskerékbe?

SzD: Nem volt annyira nehéz, mindannyian ki voltunk éhezve a munkára. Májusban volt egy online olvasópróbánk, ahol kiderült számomra, ha van olyan szakma, amely teljesen alkalmatlan a home-officera, az a mienk. Szerencsére egy héttel később már kezdődtek az énekpróbák (nyilván az előírások betartásával), és körbenézve mindenkin látszódott, hogy vágytunk már újra társaságban lenni, újra bent lenni együtt az próbateremben. Nem volt megterhelő.

Újra csináljuk ezerrel.

KÁM: Ebben az időszakban még nem próbáltam, mégis bementem dolgozni, pakolászni. És azt vettem észre, hogy az ő munkamoráljuk átragadt rám is. Azt érzi az ember: „bár nem dolgozom, nincs most konkrét feladatom, de visszatért az a szellemiség, amiért szeretünk itt lenni”. Akkor ott megnyílt a színház.

Jubileumi évadot kezd a színház szeptemberben. Stúdiószínházi előadások is lesznek, három monodrámával a műsorban. Hogyan lehet felkészülni egy ilyen előadásra, milyen kihívások elé állítja ez a színészt?

KÁM: Számomra ez azért könnyebb, mert már pár évvel ezelőtt létrehoztam egy monodrámát Ladányi Andrea rendezésében. Szóval ismerősebb egy kicsit a terep. És nagyon rég óta szerettem volna Krámer Gyurival dolgozni.

Szeretem a színházi látásmódját és a gondolatait.

A most próbált Lola Blau egy zsidó színésznő életét dolgozza fel a holokauszt idején, amikor emigrálni kényszerül – ez a téma amúgy is nagyon közel áll hozzám. Zenés darab lesz, zongorista lesz mellettem a színpadon. Beszélni is, táncolni is fogok, nagyon várom a próbaidőszakot, kifejezetten szeretem a monodráma típusú alkotómunkát.

Úgy vélem, szükség van arra is, hogy ne csak a nagyszínházi musicaleket lássa a néző, hanem egy kicsit kiszakítsuk a hétköznapokból, komolyabb témákat láttassunk vele.

SzD: Nekem még nem volt szerencsém monodrámát csinálni. Amit tudok, hogy ott nincs kecmec. Ott egyedül vagy a színpadon, ha nem tudod az első pillanatban kiterjeszteni az aurádat a közönségre, és képviselni az egész darabot egy személyben, akkor az nem lesz jó előadás. Azonban azt gondolom, hogy ez a három monodráma három olyan erős, karakteres színésznőt kapott, akik egyedül is teljesen uralni tudják a színpadot. A Jászai Mari című darabban támogató szerepben jelenek meg, egyfajta riporterként. Nagyon kíváncsian és izgatottan várom ezt a fajta a munkát.

A nyári országos előadássorozat Egerben kezdődik. Szeptemberben új évad, új darabok. Mennyire feszített ez a tempó?

KÁM: A nyár mindig ilyen pörgős, ehhez hozzászoktunk, de a szeptembertől kezdődő hónapok húzósabbak lesznek. Be kell pótoljuk az összes tavasszal elmaradt előadást. Lesznek olyan napok, amikor dupla vagy tripla előadást kell játszani. Ezért már most nyáron elkezdtük próbálni a következő szezon előadásait, hogy ne torlódjon fel a munka őszre és nagy lendülettel tudjunk nekifutni a jubileumi évadnak.

SzD: Vírus nélkül is mindig intenzíven dolgozunk, most talán szintet lépünk egy kicsit.