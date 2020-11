Visszavárják nézőiket a megye színházai

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a színházaknak a tavaszihoz hasonlóan most is be kellett zárniuk. A Magyar Teátrumi Társaság közleményében a napokban arra kérte a színházak vezetőit, munkatársait, hogy a járványügyi korlátozások ideje alatt találják meg azokat a formákat, amelyekkel kapcsolatban maradhatnak a nézőikkel, számukra kulturális élményeket nyújthatnak.

Szántó Viktória, a Kabóca Bábszínház igazgatóhelyettese a Napló kérdésére elmondta, a teátrum munkatársai hasznosan töltik a jelenlegi időszakot is, hiszen most olyan feladatokat tudnak elvégezni, amelyekre nem volt elég idő azokban a napokban, amikor naponta az előadások megvalósítására kellett koncentrálni. A színészek workshopokon és továbbképzéseken vesznek részt, ami majd a „normál” működésben felhasználható tudást ad.

– Jövő héten elindítunk egy gyerekeknek szóló kezdeményezést, egy telefonos Mikulás-ügyeletet, amelynek keretében azon a telefonszámon, ahol korábban jegyeket lehetett igényelni, most a Mikulással vagy a főkrampusszal lehet majd beszélgetni. Gyakorló anyukaként jól tudom, hogy az elmúlt hetek már a Mikulásról szóltak a gyerekek életében, így ezt az ünnepi ráhangolódást ilyen formában szeretnénk segíteni – hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva Szántó Viktória.

– Ezzel kapcsolatban a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekttel is összefogtunk, ugyanis december 6-án nemcsak hallhatják majd a gyerekek a Mikulást, hanem láthatják is a Kossuth utcán egy kirakatban.

A Mikulást az EKF-iroda fogadja be, és az ablakon keresztül lesz lehetőség vele kommunikálni élőben, telefonon keresztül, a járványügyi szabályozások teljes betartása mellett – fűzte hozzá Szántó Viktória.

Az igazgatóhelyettes megjegyezte, a Kabóca Bábszínház folyamatosan gondolkozik olyan alternatívákon, amelyek nemcsak az online térben tudnak működni, a Mikulás-­ügyelet telefonos szolgáltatása is ezen gondolat mentén született meg. Emellett az adventi időszakra is terveznek élő megmozdulást, ekkor karácsonyi énekekkel „házalnának” és örvendeztetnék meg a családokat. Az online jelenléten is dolgoznak: estimese-sorozatot indítanak, valamint érintésmentes kézműves-foglalkozásokat tartanak majd, melyek hozzávalóit a színházban át lehet venni, és otthon, az oktatóvideók segítségével alkothatnak a gyermekek.

A Pannon Várszínház az őszi színházbezárás alkalmával két projektet is útjára indított, mindkét kezdeményezés nagyon jó visszhangot és sok támogatást kapott a nézőktől.

A nemrégiben indult PannON OtthON elnevezésű online színházi projekt kínálatában már megtalálhatók mesejátékok, gyermekszínházi darabok és az egész család számára kikapcsolódást nyújtó felvételek is. Az online színház további előnye, hogy családonként elegendő egy jegyet váltani az előadásokra. A repertoárban szerepel például a Csudabogarak, A makrancos hölgy, illetve Az anyu én vagyok című darab is. Emellett megkezdte a működését a PannOnline színházi újság olyan neves szerzők hozzájárulásával, mint Géczi János József Attila-díjas író, Csányi Vilmos etológus, Vass László, a Metropolitan Egyetem volt rektora, Stefanovits Péter képzőművész vagy éppen É. Szabó Márta televíziós szerkesztő.

Végh Zsolt, a pápai Pegazus Színház színész-társigazgatója a Naplónak nyilatkozva megjegyezte, a járvány miatt nem könnyű előre tervezniük. Kifejtette, a tavaszi vírushelyzetet túlélve az előző évadjuk az online térben zárult, majd gőz­erővel készültek az őszre: októberben bemutatták a Szomorú vasárnap című darabot, ezt követően azonban a munkájuk gerincét képező gyermekszínházi előadások szervezhetetlenné váltak a járvány terjedése és a bevezetett biztonsági intézkedések miatt. Végh Zsolt hangsúlyozta, a rendkívüli körülmények ellenére nem adják fel, nem szüneteltetik színházuk működtetését. Fehérlófia című bábjátékukat zárt körű főpróbán mutatták be, majd rögtön belefogtak a második bérletes előadásuk próbájába is. Így amennyiben a jövő év elején a járványhelyzet lehetővé teszi, két kész produkcióval fogadhatják a közönséget. A színész-társigazgató hozzátette, munkájukat az Emberi Erőforrások Minisztériuma is segítette, ahonnan egyszeri, nyolcmillió forintos „túlélőtámogatást” kaptak.

Sarkadi Nagy László rendező-társigazgató előretekintve elmondta, a karácsonyi időszakra terveznek majd 3-4 online bejelentkezést, ez azonban teljesen más műfaj, amiben hosszú távon egy színház nem tud létezni. Úgy fogalmazott, hitvallásukból nem engedve továbbra is meggyőződésük, hogy a klasszikus, élmény- és értékalapú színházhoz elengedhetetlen a nézők és a színészek interakciója, ezt pedig nem lehet megvalósítani a virtuális térben. Kiemelte: amíg lehet, ők kitartanak, és alig várják, hogy újra találkozhassanak a gyermekközönségükkel.

Végh Zsolt elmondta, a teátrumban ózonos fertőtlenítést alkalmaznak, ügyelnek a kézfertőtlenítő és a maszk használatára.

– Csoportokra bontottuk a színházat, igyekszünk úgy elosztani az embereket, hogy ne egy helyszínen dolgozzon mindenki. Vigyázunk egymásra – zárta gondolatait a színész-társigazgató.

A Veszprémi Petőfi Színház a szorító helyzet ellenére sem állt le, folyamatosak a szakmai munkák, és a társulat minden erejével azon dolgozik, hogy újabb és újabb színházi élményekkel fogadja a közönséget az újranyitást követően. A színház vezetése pozitívan gondolkozik, előretekint, hisz a közösség erejében. A Petőfi Színház visszavárja nézőit, miközben újrabérletezéssel, jótékony kezdeményezéssel és adventi feltöltődéssel készül decemberre.

– A művészeti munka folytatódik, a színház él – mondta zárt körű sajtótájékoztatón Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Úgy fogalmazott: nagyon hiá­nyoznak a nézők, de muszáj alkalmazkodni, összefogni, betartani a szabályokat. Hozzáfűzte, igyekszenek pozitívak maradni ebben a nehéz időben, és a biztonsági intézkedéseket betartva próbálják újratervezni az évadot. Két, az évadban szereplő darab próbái is elkezdődnek, azonban az egyik előadást különleges módon mutatják be. Mivel a Mozart! című musical nagyon sok művész jelenlétét követeli meg, ezért a közreműködők és nézők biztonsága érdekében halasztják a produkciót. Ugyanakkor megajándékozzák a nézőket Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója által rendezett, Mozartra várva! című musicalgálával.

Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes beszámolt arról, hogy Tavaszi bérletkör néven újraindítják bérletezésüket, melynek keretében az eddig megvásárolt, de fel nem használt bérleteket is átforgatják.

Minden olyan régi és új bérletest várnak, aki a járványhelyzet miatt nem mert, nem tudott bérletet váltani az őszi időszakban. A színház garantálja, hogy öt előadást teljesít.

Az adventi időszakban a teátrum ismét útjára indítja a Maradj otthon, majd mi megyünk! elnevezésű programsorozatát, a karácsonyi készülődés jegyében. A programokon a Veszprémi Petőfi Színház művészei és fiatal tehetségei lépnek fel. A színház Jót tenni jó Veszprémben névvel indít kezdeményezést; a Völgyikút Idősek Otthonának közel ötven lakásába szeretne élő, mini fenyőfát juttatni, melyeket a társulat tagjai által saját kezűleg készített, a teátrumot ábrázoló karácsonyi ékességgel díszítenek fel.

Vasárnaponként, az adventi gyertyagyújtás alkalmával ünnepre hangoló műsorral készülnek. Bár nézők nélkül, de a hagyományokhoz híven felállítják a színház előtti téren a hatalmas karácsonyfát, melynek díszítését az intézmény közösségi oldalain osztják meg az érdeklődőkkel. Ugyanitt játékra hívják a veszprémieket, Küldje el kedvenc karácsonyi dalát – a társulat elénekli önnek! címmel.