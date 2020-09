Vörös csillag a Tűztorony tetején – Az Óváros tér átalakulása 1900-tól napjainkig

Veszprém városának több szempontból is az origóját képezi az Óváros tér. Földrajzi értelemben is, mivel a város szívében fekszik, és szimbolikusan is, mivel a tér ténylegesen a város szíve.

Évről-évre itt kapnak helyet a leglátogatottabb veszprémi kulturális és gasztronómiai programok. Itt van otthon a Rozé, Rizling és Jazz Napok, és a tér az Utcazene Fesztivál egyik kiemelt helyszíne is. A Szent István napi programok koncertjeit is itt rendezik, valamint hagyományosan itt búcsúztatják a veszprémiek december 31-én az óévet. És még hosszasan sorolhatnánk, miért is fontos helyszín ez a kis tér a helyiek életében. Az Óváros tér sok-sok átalakításon esett át az elmúlt évszázadban. Természetesen a tér arculatát meghatározó épületek jobbára ugyanúgy megmaradtak, de a közterület funkciója rengeteget változott az idők során. Az 1900-as évek elején még piac volt itt, és a teret éppen ezért Piactérnek hívták. Aztán, ahogy ez az országunkban sokfelé tapasztalható, a hely neve úgy változott, ahogy éppen a politika alakult. A Horthy-korszakban Rákóczi térre, majd a szocializmus évtizedei alatt Vörös Hadsereg térre keresztelték át az Óváros teret. Utóbb említett időszakban tele is tűzdelték a szocializmust dicsőítő elemekkel a területet. Még a Tűztorony is kapott egy vörös csillagot. A Fortepan archívumának segítségével most mindenki megnézheti, milyen is volt az Óváros tér, amikor még patika működött a sarkon, amikor az egykori Takarékpénztár épületének még más volt a homlokzata, amikor az Adriai Biztosító és a Singer Bádogos feliratokkal találkoztak az itt sétáló emberek, vagy amikor piros nyakkendős úttörők énekének hangja szorult a tér gyönyörű épületei közé. Íme a fotók: