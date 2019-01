Wass Albert örök érvényű gondolatai a lelkek épülését szolgálták

A magyar kultúra napjának havában a Polányi Pajtaszínház mély tartalmi üzenetet hordozó előadásra invitálta a közönségét. A csendtől a szóig című, Wass Albert életművéből készült pódium­esten neves soproni színművészek idézték fel az író-költő alkotói és emberi nagyságát.

A polányi előadás alkalmával a Soproni Petőfi Színház igazgatója-rendezője, Pataki András köszöntötte a közönséget. A direktor a jelenlegi, immáron tíz esztendeje életben tartott darabbal kapcsolatban lényegi információkat osztott meg a közönséggel.

A csendtől a szóig című előadás szinte az egész Wass Albert-életművet figyelembe véve született meg. A 2010-ben elhunyt Bánffy György Kossuth-, Jászai-, Kazinczy- és Magyar Örökség-díjas kiváló és érdemes művész szerkesztette és rendezte úgy, hogy korábban az ő önálló estje volt. Pataki András elmondta, izgalmas munkát jelentett Bánffy Györgynek a nála 60 évvel fiatalabb színészeket instruálni és átadni Wass Albert üzenetét.

A két hangra átalakított, Ács Tamás és Papp Attila kettősével előadott pódiumest teljesítette Bánffy György álmát: a darab túlélte őt, feledhetetlen pillanatai a lelkek épülését szolgálják azóta is. A közel száz előadást megért darabot először 2008-ban Svédországban mutatták be, de sikerre vitték Erdélyben, a Vajdaságban, Felvidéken, a külhoni magyaroknak előadott alkalmak során. Hazánkban is országszerte többször bemutatták.

A 90 évesen elhunyt Wass Albertet masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz lengte körül. Halálával kapcsolatban is számos találgatás látott napvilágot. A magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjaként sokan a legnagyobbak között emlegetik. Az életművéből készült összeállítással a fiatal művészek méltón emlékeztek meg az író-költő születésének 111. évfordulójáról. Megrendítő alakításukban az emberi útkeresés gondolatkörére és az értékesnek vallott emberi érzések kinyilatkoztatására helyezték a hangsúlyt. Bemutatták, hogy Wass Albert rendkívül erős prózáját milyen morális kérdések foglalkoztatták: Miként lehet embernek maradni? Mit jelent a hűség? Melyek az igazán fontos humánus értékek?

Az alkotó Istenkeresésről, hazafiságról olyan mély igazságokat juttatott érvényre költészete által, melyek örök értékűek. Ács Tamás és Papp Attila megidézte az író-költő századokon túlmutató gondolatait, magas minőségű művészetét. Továbbadták azon téziseit is melyek a hűség és hazaszeretet érzése köré épültek. Mély színészi átéléssel tolmácsolták a keresztény kultúra értékes és tiszta közvetítői szándékát, melyek annyira áthatották Wass Albert művészetét.

A közönség részleteket hallhatott többek között az Adjátok vissza a hegyeimet!, A szentek zendülése, az Elvásik a vörös csillag, az Átoksori kísértetek, a Záróvers, a Ki a magyar?, a Nagypénteki sirató, A láthatatlan lobogó, a Miatyánk, a Te és a világ, a Hontalanság hitvallása és az Üzenet haza című művekből.