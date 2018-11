Weöres Sándor filozofikus szövegei zenébe ágyazva

Weöres Sándor A teljesség felé című művéből hallhattak szemelvényeket mindazok, akik az Utas és holdvilág antikváriumban részt vettek a Csendnapok 2018 elnevezésű programsorozat csütörtök esti alkalmán.

A Weöres Sándor másképp elnevezésű est során Módri Györgyi, a Petőfi Színház művésze olvasott fel részleteket Weöres Sándor immár ikonikussá vált, A teljesség felé című kötetéből, mely egyszerre életfilozófiai útmutató és bölcsességgyűjtemény.

Az elhangzott szövegeket Süle Zsolt zenész, zeneszerző illusztrálta a zene nyelvén, míg az esemény moderátora, Kilián László író, szerkesztő további gondolatokat, érdekességeket fűzött az elhangzott szövegelemekhez, kibővítve azok értelmezési lehetőségeit.

Kilián László a kötet egyes darabjainak sajátosságaira, motívumaira, szimbólumaira mutatott rá, így a keresztény jelképek közül szó esett például az oroszlánról, mely egyszerre jelképezi a kísértő sátánt és magát Jézust, a királyi fenséget, a Tíz lépcső című szöveg esetében pedig rámutatott a lépcsők, létrák szakrális értelmezési lehetőségére, melyek mind a keresztény Bibliában, mind egyéb vallásokban megjelennek.

Ugyanilyen fontos A teljesség felé egyes darabjainak szempontjából a szimmetria, a fokozatosság, vagy a hármasság elve, mely általában mindig egyfajta egységet feltételez, s rendszerint többféleképpen, az Apa–Fiú–Szentlélek, vagy például az apa–anya–gyermek hármasaként is értelmezhető, ám ebben a hármasságban végül mindig fellelhető a békesség.

Kilián László kiemelte, érdemes figyelmet szentelni az 1945-ben megjelent A teljesség felé című kötet – mely Hamvas Béla hatását is ma­gán viseli – első kiadásának dátuma szempontjából is, hiszen valóban kiemelkedő életszemléletre vall, hogy Weöres Sándor képes volt ilyen minőségben beszélni, gondolkodni, írni, az életre tekinteni közvetlenül a háború alatt és után is.