Zenés beszélgetésre invitáltak a Csend Napokon

A Csend Napok keretében rendezték meg szombaton a Hang és csend című zenés beszélgetést a Dubniczay-palotában.

A Művészetek Háza Teguláriuma átváltozott teaházzá a különleges est alkalmával. A résztvevők az aszófői Nagyi kertje teaház gyümölcsteáit kóstolgatva hallgathatták Herth Viktóriát, aki Vándorfi Lászlót, a Pannon Várszínház igazgatóját és Ruha Arnold zeneművészt kérdezte a hivatásukról, mindennapjaikról.

A kérdező, Herth Viktória mindkét meghívott vendéggel régi barátságot ápol, így a felszínes beszélgetés helyett inkább egy mély, személyes beszélgetés tanúi lehettek a résztvevők, kezdve onnan, hogy Vándorfi László 2000-ben távozott a Petőfi Színháztól, 2001-ben pedig megalapította a Pannon Várszínházat.

– Voltak olyan napok, amikor azt gondoltam, hogy voltam már minden, megtettem mindent, amit kellett, nincs értelme másik színházhoz pályáznom. Voltam igazgató közel tíz évig, ennek minden szépségét kiélveztem, játszottam is nagyon szépeket. Egy dolgot nem csináltam viszont, nem hoztam létre színházat még életemben. Ez valóban egy teljesen új élet, és nagyon kockázatos a mai napig – mondta el Vándorfi László.

A Pannon Várszínház igazgatója azt is elmesélte, nagyon büszke arra, hogy katona lehetett. Sokat tanult ebben az időszakban, amit nemcsak a színházi gyorsöltözések alkalmával tudott kamatoztatni.

Ruha Arnold, az idei év junior Arany Elefántyuk-díjasa, és a Csermák Antal Zeneiskola oktatója az Írisz kisegyüttessel érkezett a beszélgetésre, így egy-egy blokkot követően dalokkal is készültek. Ruha Arnold saját szerzeményeit is bemutatta az eseményen, ezek közül az egyik legerőteljesebb a Sír a bohóc című dal volt, amely a közönséget is láthatóan elkápráztatta.

Ruha Arnold, bár kolozsvári születésű, mégis szorosan kapcsolódik Veszprémhez. A fiatal tehetség két nagy zenei példaképe saját nagypapája, aki hegedűművész volt, valamint Serj Tankian, örmény származású amerikai énekes.

Bár Herth Viktória szándékosan kerülte a kérdést, mégis szóba került a csend, amely a vendégek szerint is fontos összetevője az életünknek, és muszáj időt szakítani rá, kiváltképp a mai rohanó világban.