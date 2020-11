Zenészként kell szembenéznem ezzel a szituációval – Jobbágy Bencével beszélgettünk

A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Korábbi zenekaraival már számtalanszor bizonyította tehetségét, játszott a legkisebb kocsmaszínpadtól, az Arénáig bezárólag a legkülönfélébb helyeken és produkciókban.

A Tengerek szólólemez, Bence nem csak énekel benne, de öt féle hangszeren játszik az albumon, ő intézte a felvételt és a keverést is. Bár A Bence kalandjai csak tavaly alakult, a zenekar máris bekerült az NKA Induló Zenekaros Programjának támogatottjai közé. Most őt kérdeztük a friss albumról, online koncertekről, és arról, hogy tölti egy zenész az idejét, amikor nem koncertezhet.

Nagyon sokan ismernek téged a Murielből és a Kodachrome-ból. Tavasszal, az önkéntes karantén idején a sárga fotelben zenéltél, online, élőben. Akkor már egy más típusú, akusztikus, megnyílós irányt hallhattunk tőled, a pörgősebb, rockos vonalról hogyan jutottál el ehhez a másfajta, egyszálgitáros megközelítéshez?

Nem tudatos döntés volt, inkább egy hosszú folyamatnak az eredménye. A Murielt azért hagytuk abba első körben, mert nem volt rentábilis. Nehéz egy rock zenekart mozgatni, roppant technikaigényes és drága. Azt vettük észre, hogy a Kodachrome éppen azért működik jól, mert azzal bárhol tudunk játszani. Beülünk egy autóba, berakjuk a gitárokat és mindenhol meg tudjuk csinálni azt a hangulatot, koncertről koncertre.

Arra gondoltam, milyen jó lenne ezt a fajta élményt a saját zenémmel megvalósítani. Végül úgy is alakult, hogy a tavalyi évben már az összes koncertemre akusztikus gitárt vittem, nem elektromosat. Ezek után adta magát, hogy a saját dalaimat is ebbe a köntösbe öltöztessem.

Nyilván nagyon sok hasonló előadót hallgatsz, kik hatottak rád leginkább?

Nagyon megszerettem José Gonzálezt, Nick Draket, és sok Sebőt hallgattam. Utóbbi nagy visszatalálás volt, őt gyermekkoromban is szerettem, csak valahogy feledésbe merült.

A felállás neve, A Bence kalandjai. Mesélj ezekről a kalandokról nekünk!

Egyrészt ezek ugye magánéleti dolgok, hogy például ideköltöztünk Kővágóörsre, és ott hagytuk a pesti forgatagot. Ez csomó dolognak a következménye is volt, ugyanakkor sok más egyebet eredményezett.

Másrészt feloszlott a Muriel.

Az egy fura helyzet volt nekem, mert mióta az eszemet tudom, az életem középpontjában mindig állt egy zenekar, ami köré szerveztem mindent, amihez kapcsolódtak a terveim, céljaim, és hirtelen abban a helyzetben találtam magam, hogy mindez megszűnt.

Azt éreztem, nem rajtam múlnak a velem történő dolgok, ezért úgy döntöttem, ezúttal magamat állítom a középpontba. Ezért lett ilyen megnyílós, bensőséges hangulatú lemez.

Citera, ütőgardon, doromb, cajon, djembe, fuvola és stylophone is megszólal az albumon. Nem klasszikus hangszerelés, hogyan jöttek ezek a dallamok és hangzásvilág?

Ha elmegy az ember egy Kaláka koncertre, jól esik ránézni a színpadra. Hiszen ott van húszféle hangszer és várod, mikor szólal meg valamelyik.

Az összetett hangszerelés nagyon színessé tud tenni egy ennyire egyszerű felállást.

Azért is használok többféle gitárt, mert ez a hangzás hamar unalmassá is válhat. Eddig elektromos gitáron játszottam, ahol megszoktam, hogy különböző effektekkel lehet színesíteni a hangzásvilágot, és meg kellett találnom a módját, hogy ezt akusztikusan miként lehet elérni. Hát így: én gitárokat cserélgetek, a többieknek pedig mindenféle hangszert adok a kezébe.

Mennyire volt tudatos, hogy más zenét játssz, mint eddig?

A Muriel Fountain of fun albumával megcsináltuk azt a rockzenét, amit szerettünk volna. A Tengerek albumon megjelenő ötletek közül sokat az együttes új albumára szántam. Hasonló hangulatú lett volna, nyilván nem akusztikusban, de már nem lett volna ott ez a rockos él, elkezdtem kicsit már unni azokat a kereteket. Épp az volt itt a kihívás ezzel a mostani lemezzel: nem akartam hogy riff alapú zene legyen, kerültem az ütős hangszereket, azt szerettem volna, hogy a lüktetés a gitártémák és a szöveg ritmusából jöjjön, ne a rockzenében megszokott formákból, hogy a dob, meg basszus zakatol

A Murielben az énekesünk, Adrián írta a szövegeket, én pedig egy idő után kampányoltam a magyar nyelv mellett. Mert ha egy zenekar javarészt itthon koncertezik, akkor annak van értelme. Sokkal jobb érzés úgy játszani, hogy a közönség érti a szövegeidet. Egyébként éppen a veszprémi Utcazenén voltam a Drastik Putto zenekarral (akkor már nagyon rég csak angol nyelvű dalokat játszottam), és élmény volt látni az arcokat, hogy még ha nem is érdekel valakit, akkor is érti, hogy miről énekelünk.

Ott megfogadtam, hogy a saját zenémben csak magyarul éneklek majd.

Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy Magyarországon nagyon kevés embernek áll jól, ha angolul énekel. Adrián ezek közé tartozik, én nem.

Áprilisban, az önkéntes a karantén alatt, live-stream koncerteket adtál a sárga fotelben ülve, tervezed újra éleszteni ezt a formátumot?

Gondoltam már rá, mert az emberek szerették azokat a koncerteket, és én is nagyon élveztem. A november 28-ra tervezett lemezbemutató koncert ugye érthető módon elmarad, lett volna egy bejátszó bulink Mezőkövesden, alakult egy turné, amit majd tavasszal tudunk – remélhetőleg – megtartani. Viszont készültünk már rá nagyon sokat, úgyhogy szerintem online formában fogjuk megtartani az bemutató koncertet.

Járványhelyzetben előrukkolni új albummal, tudván, hogy nem tudod lekövetni koncertsorozattal, elég merész.

Már akkor novemberre terveztem a megjelenést, amikor még nem ismertük a koronavírus szót. Én csak igyekszem mindent megvalósítani, amit elterveztem, ezek között a körülmények között is. Felkerült a teljes album is a zenemegosztó oldalakra, meghallgatható elejétől a végéig, végre másokhoz is eljuthat az, amin rengeteget dolgoztunk.

Az online koncertek mellett mivel tervezed tölteni az őszi-téli bezártságot?

Azt remélem, meg tudom emberelni magam annyira, hogy ez a szituáció meggyorsítja a következő lemez elkészültét. És akkor jövőre, amikor újra játszhatunk végre, akár már azt is előadhatjuk. Nem nagyon van jobb tervem. Tavasszal elmentem dolgozni baristaként, tök jó volt, de most, másodszor úgy gondoltam, hogy zenészként kell szembenéznem ezzel a szituációval, nem pedig megkeresni a módját,

hogy miként legyek más, mint aki valójában vagyok.

Én zenész vagyok, és ha be vagyok zárva több héten át, akkor az egyetlen, amit tehetek, hogy ezerrel dolgozom tovább, írom a dalokat és készítem a következő lemezt.