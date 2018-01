Zenével a szívükben mentek haza a koncertről a vámosiak

Olyan sok tehetséges zenész és énekes van a faluban, hogy a szervezők az ő fellépésükkel szeretnék megajándékozni a helyieket az év elején.

Az önkormányzat és a 800 éves Nemesvámosért Alapítvány 2015 óta már hagyományosan megrendezi az újévi koncertet. A sok muzsikusnak köszönhetően minden évben mások állhatnak a vámosi közönség elé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Így lesz kerek a történet, mert nagy örömünkre mindenki szerepelhet, felléphet egy-egy koncerten. A zene összeköt bennünket. Nincs rossz zene, csak jó zene van, többfajta zenei stílussal, és mi is igyekeztünk a mai estét úgy összeállítani, hogy mindenkinek kedvére tegyünk – fogalmazott az újévi koncert szervezője, Mustos István alpolgármester.

A 2018-as műsorban fellépett a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének harmadéves tanulója, Cseri Evelin, aki operaénekesnek tanul. Első ízben énekelt itt egy másik vámosi fiatal, az ugyancsak Pécsen tanuló Körmendy Flórián, aki két barátjával, Deák Balázzsal és Gáspár Dáviddal adott műsort.

Az idősebb generációt a Borkőmoszat együttes két tagja, Szatori Tibor és Kövesi Sándor képviselte, akik együtt 10 éve, külön-külön pedig már 40 éve zenélnek.

– Az idei koncert különlegessége, hogy szerb barátaink érkeztek hozzánk, akikhez csatlakozott a Waldorf iskolában ének-zenét tanító Franczia Dániel a dobszekcióban. Így a fellépők közül mindenkinek van vámosi kötődése – mondta még el az alpolgármester.

Az Ethnokor együttes „a múltban gyökerező, de a mában élő és eleven” kortárs népzenével örvendeztette meg a hallgatóságot. Ők két évvel ezelőtt már sikerrel szerepeltek itt egy nőnapi műsorban. – Nagy örömmel jöttünk, és nagyon jó itt zenélni. Nem igyekszünk hagyományos zenét játszani tradicionális felfogásban, hanem egy picit hozzáteszünk saját magunkból is, mert ahányan vagyunk, annyi felől érkeztünk. Van szerb és van magyar is köztünk, és mindenki hozza magával a saját kultúráját és zenéjét, amelyet gyermekkorában magába szívott – mondta el Bakos Árpád, az Ethnokor együttes vezetője, aki elárulta azt is, hogy az új ötleteiket az internet segítségével mutatják meg egymásnak a tagok. Ezek az ötletek pedig nagyon jól működnek, mert virtuóz, lüktető muzsikájukkal elvarázsolták a közönséget, ezért a művelődési házban megrendezett telt házas koncert vastapssal ért véget.