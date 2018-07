Ziggy Marley az apja, Bob Marley előtt is tisztelgett a VeszprémFesten

A VeszprémFest idei nyitókoncertjét Ziggy Marley, Bob Marley legidősebb fia adta, aki először lépett színpadra Magyarországon.

A VeszprémFest tizenöt éves történetében a világzene sok előadót hozott Veszprémbe, Jamaicában azonban még nem jártunk. Most a nyolcszoros Grammy-díjas Ziggy Marleyt köszönthetjük, üdvözölte a nézőket Mészáros Zoltán a szerdai koncert elején. A fesztiváligazgató elmondta, bár a História kertben gyönyörű nézőteret, színpadot építettek, az esős időjárás miatt mégis a Veszprém Arénában kell tartaniuk az idei első koncertet. Az időjárással mindig küzdeniük kellett, de bízik benne, hogy a produkció értékéből az esőhelyszín semmit sem von le.

Az est sztárja a reggae műfaj szuperhőse, Bob Marley fia, a tizenhatodik lemezénél tartó Ziggy Marley. Az idén ötvenéves előadó most járt először hazánkban, zenekarával egy nagy európai koncertturné második állomásaként zenélt a VeszprémFesten. Apjához hasonlóan gyakran politikai tartalommal tölti meg számait, zenéjével az emberek közötti béke ügyét igyekszik előmozdítani. Rebellion Rises! című 2018-as lemezén elénekli a Circle of Peace című békemelódiát, melynek refrénjében felhangzik a karibi muzsikus jelszavaként is értelmezhető mondat: „Only the willing will see their dreams”, azaz „Csak az arra hajlandók fogják meglátni álmaikat.” Ziggy Marley sokoldalú művész, néhány évvel ezelőtt egy gyermekkönyvet is kiadott. Spirituális alkat, aki nem felejtette el, hogy a reggae vallásos zenének indult, s a karibi térség, majd az Angliában élő jamaicai kolónia szegényeit szólította meg elsősorban.

Ziggy Marley édesapja nyomdokán kezdett zenélni, de már évtizedek óta a pályán van, olyan slágereket szült, mint a Look Who’s Dancing, a Tomorrow People és a Conscious Party. Szólókarrierje 2003-ban kezdődött, azóta a legjobb reggae album kategóriában több alkalommal is hazavihette a Grammy-díjat. Koncertjei mindig tisztelgések Bob Marley előtt; fia szinte teljesen úgy néz, mint édesapja, hasonlít rá a hangja, az arca, a megjelenése. A veszprémi koncerten Ziggy az ismert reggae slágereket adta elő, részben az ő életéből (Love is My Religion, Personal Revolution, Forward to Love), részben édesapjától. Elhangzott többek között a népszerű, sokak által kedvelt One Love, One Heart / Let’s get together and feel all right, valamint az Is This Love? című szám.

Lüktető, hullámzó ritmusú reggae, remek hangulat, folyamatos mozgás, tánc. Az előadó táncol, mozog, ugrál a színpadon, árad belőle az energia, táncolnak vele szemben a küzdőtéren álló nézők is. Felveszik, átveszik a ritmust, vele együtt énekelnek; több dalban a közönség válaszol, folytatja az énekes által megkezdett dallamot. Ziggy lelkes, örül, hogy itt lehet, először Magyarországon, Veszprémben, jól érzi magát, köszöni a fogadtatást. Nehezen engedik el őt a nézők, kell még a ráadás, több is. Vidám, örömteli, karibi hangulatú este.