Zirci időutazás a legújabb naptár segítségével

Müller Anikó Hanga helyi lokálpatrióta, lapunk munkatársának naptárbemutatójára megtelt a zirci városháza díszterme, ahol bensőséges hangulatú időutazáson vehettek részt a jelenlévők. Nem is volt meglepő, hogy vastapssal ünnepelték a zirciek; barátok és tisztelők a tizennyolcadik zirci naptárt és szerzőjét.

A Zirc 2020 naptárba leginkább a 20. század első feléből merített a szerző. Az általa gyűjtött különleges fotókból és képeslapokból és nem mellékesen az élő zenével megtámogatott előadással januártól decemberig „fogta kézen” a vendégeket, akik együtt éltek minden vetített képpel, emlékkel. Sok-sok érdekes történetet osztottak meg: jó volt a zircieknek akár a régi strand vagy az egykori focipálya képein elmerengeni csakúgy, mint azon, hogy a Szent Jobb és az Aranyvonat is járt a Bakony fővárosában egykor.

– Tizennyolcadik alkalommal állok itt emlékeket idézve, köszönöm, hogy együtt emlékezünk, emlékeztetek velem – mondta meghatódva Müller Anikó Hanga.

Detre Ferenc egyéni hangvételű naptárajánlása után Ottó Pétert, Zirc polgármesterét kértük meg, hogy ossza meg gondolatait. Elmondta: a jövőt, 2020-as naptárt kézben tartva érdekes időutazáson vehettünk részt.

Fontos, hogy emlékeinket megfelelő becsben és helyen tartsuk, fogalmazott a városvezető. – Anikó naptárjai és az ahhoz kapcsolódó műsor mindig ezt a célt szolgálja. A zircieknek lelki töltést ad, megmutatja honnan indultunk, hol tartunk és milyen irányba szeretnénk továbbmenni.

Kiemelte azt is, hogy a naptár sok régi „szálat” is segít megfejteni, ami talán nemcsak a család, hanem a közösség számára is fontos.

A Zirc Anno naptár 2020 megvásárolható az ismert elárusító helyeken.