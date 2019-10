Zongoraavató a gyulakeszi malomban

A Csigó malomban Érdi Tamás zongoraművész koncertjével avatták fel a Leader-pályázati támogatással beszerzett, 12,7 millió forint értékű japán Kawai zongorát.

Bartunek Katalin háziasszony elmondta, hogy a Leader Vulkánok Völgye egyesület által kiírt pályázaton sikerrel indult a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány, de kaptak segítséget a pályázatíráshoz, továbbá támogatóktól is. Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-ve­zetője reményei szerint a Veszprém Európa kulturális fővárosa 2023 program sikeréhez hozzájárulhat a most beszerzett zongora is.

Can Togay János filmrendező, költő, diplomata, egyetemi tanár részt vett a pályázat elkészítésében. Amint elmondta, azon dolgoznak, hogy sikerüljön a balatoni térségnek és Veszprémnek a régiót újrapozicionálni úgy, hogy az egy látható kulturális régió legyen.

Rák Csaba zenetanár a zongorát bemutatva arról beszélt, hogy micsoda örömet látott Bartunek Katalin arcán, amikor megérkezett a zongora. Amint elmondta, a 90 éves zongoragyár terméke a világ egyik legnépszerűbb márkáját képviseli a művészek között is. Hangsúlyozta, hogy nagyon jó helyre került a zongora a Csigó malomba.

Horváth Ernő, az esemény védnöke, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének vezetője az esemény fővédnökét, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő üzenetét tolmácsolta: mindannyiuk számára nagy örömet jelent, hogy sikerült megvásárolni a zongorát. A jövőben azon is dolgoznak majd, hogy a malom egy kulturális központ lehessen.

Bedő Lajos védnök, a Lea­der Vulkánok Völgye Egyesület elnöke szerint egyértelmű volt a projekt sikere, garanciát jelentett arra a helyszín, Bartunek Katalin személyisége és a világszínvonalú események sora. Horváth Ernő és Bedő Lajos együtt vágta át a zongorára kötött nemzeti színű szalagot, majd Érdi Tamás Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész avatta fel játékával a hangszert.

Az esten játszott a Csigó Art Fest állandó fellépő testvérpárosa, a nemzetközi színpadokat is meghódító Jávorkai Sándor hegedű- és Jávorkai Ádám csellóművész, s a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola növendékei ugyancsak bemutatkoztak. A zenetudomány doktorai legutóbb a japán császárnak játszottak Kobajasival közösen.

A virtuozitásukról ezúttal újra bizonyságot tevő zenészek vallották, hogy a Csigó malom a kultúra egy olyan szigete, ahol mindig jól érzik magukat, ahol, mivel már több éve rendszeresen fellépnek, mostanra barátokra tettek szert. Az esten É. Szabó Márta mutatta be fiáról és annak pályájáról írt, Akinek a madarak is Chopint énekelnek című kötetét, amelyet dedikált az érdeklődőknek, majd szokás szerint borkóstolóval zárult a program.