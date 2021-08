Zongorát kapott Káptalantóti

Szombaton rövid koncert keretében adták át a kultúrotthonban azt a zongorát, amelyhez a Leader Vulkánok Völgye Egyesület pályázati támogatása segítette a települést.

Az avatási ünnepségen Navracsics Tibor kormánybiztos arról beszélt, hogy az egész Balaton régióval együtt kíván Veszprém Európa kulturális fővárosa lenni.

– Önmagában egy-egy település nem értelmezhető. Egy nagy közösség a tó két partja és a Bakony, a Balaton-felvidék, amely az évszázadok során is közösséget alkotott. Az utóbbi időszakban talán meglazultak köztünk a kapcsolatok, mindenki elsősorban magára figyelt, de az Európa Kulturális Fővárosa 2023 (EKF) cím kiváló lehetőség arra, hogy megtaláljuk ismét egymást. Ennek része az is, hogy az EKF évében és azt megelőzően is olyan programokat válogassunk, amelyek fontosak az ott élők számára. Vagy azért, mert hagyományokat ápolnak, vagy mert lehetővé teszik, hogy még vonzóbbá váljon a település az oda látogatóknak. ez is egy érv amellett, hogy fontos a zongora. A zene ugyanis a kultúra azon nyelve, amely nincs nyelvtudáshoz kötve. Egy külföldi turista is leülhet és élvezheti a zenét. A programok által pedig megsokszorozódnak a közösség kinyílásának és új tagok befogadásának lehetőségei – mondta a kormánybiztos.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy vidéken, kisebb településeken is fontos a minőségi kultúra. – Nagy öröm, hogy ebben segít a Leader pályázat, felvállalva a missziót. Egy komolyzenei koncert olyan maradandó élményt jelenthet egy helyi fiatal számára, hogy később zenei pályát választhat. Amellett mivel felértékelődött mostanra a Balaton-felvidék, egyre inkább igény van a minőségi kultúrára, kiemelten fontos, hogy az jelen legyen. Reményeink a külföldi vendégek is visszatérnek mielőbb, a programok széles választékát kell kínálniuk a kistelepüléseknek – mondta a képviselő.

Csom Károlyné polgármester elmondta, hogy a zongorára nagy szükség van annak érdekében, hogy a kultúrát magasabb szintre tudják emelni a településen. Mivel az utóbbi időszakban egyre erősödik a településen is a turizmus, idővel akár zenei fesztiválokat is rendezhetnek.

Csiza Elemér a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet vezetője arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Leader Zenei Udvar hálózat keretében ez a nyolcadik zongora, amelyet a települések kaptak a közelmúltban, amellett elektromos orgonákat biztosít a pályázat a templomoknak.

– Az egyesület pontosan tíz éve kezdte ezt a munkát annak érdekében, hogy a térséget felzárkóztassa. Konkrétan, hogy az itt élőknek házhoz hozza a minőségi komolyzenét – mondta Csiza Elemér és hozzátette, hogy a profi hangszer beszerzését a település is jelentős mértékben támogatta.

A zongora avatását követően a hangszeren Fejes Krisztina zongoraművész játszott.