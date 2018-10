Zoób Kati: A divat a legerősebb kommunikációs nyelv

Ma már a divatban erős szerepet kaptak a vallási témák, mondta Zoób Kati divattervező, a Veszprém – Európa kulturális fővárosa 2023 egyik nagykövete. Erről a projektről kérdeztük őt.

Ön a pályázat egyik nagykövete. Hogyan fogadta a felkérést?

– Úgy tudom, Balatonfüred városa javasolta, hogy a képviseletében én legyek a nagykövet. Nagyon jólesett, hiszen amúgy is Veszprém-­párti vagyok ebben a versenyben, egy Veszprém megyei lány nem is lehet más. Sok szál köt Veszprém megyéhez, erős érzelmek, erős történetek. Ez a felkérés azért fontos nekem, mert ezzel is cáfoljuk a mondást, miszerint senki nem lehet próféta a saját hazájában.

Veszprém városa a Balaton régióval együtt pályázik.

– Rólam közismert, hogy sok kulturális projektben dolgozom, fontos számomra Magyarország kulturális arculata, amelyben az egyik jelentős erőforrásunk Veszprém és a Balaton régió. A Közép-Dunántúl a Balatonnal olyan különlegesen gazdag tájegység, ahol az évszázadok óta együtt élő szőlő- és fürdőkultúra egyéni fűszereket adott az irodalomnak, a képző- és iparművészetnek, a gasztronómiának, a mezőgazdaságnak és az iparnak. A meseszép földrajzi környezet ráadásul történelmi, vallási központokat rejteget, csodás építészeti, spirituális és erkölcsi tartalmakkal. Ezeket a lehetőségeket kell közösen újrahasznosítanunk a pályázatban, ehhez szeretnék adni egyfajta divatos, nemzetközi szemléletet, gondolkodást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Divattervezőként mit tud hozzátenni a pályázathoz?

– A divat ma az egyik legerősebb kommunikációs nyelv. Az új generáció már úgy tekint a divatra, mint egy önkifejezési eszközre. A divattal pedig lehet mesélni a kultúránkról, a gyökereket megmutatva bemutatni a jövőt. A divat nemcsak művészet, hanem egy mindennapi piaci verseny, ezért naprakészen kell tudnom, követnem, hogy mire kíváncsi a világ. Remélem, hogy inspiráló kérdésekkel és korszerű konstruktivitással tudom segíteni a kulturális főváros projektet. Például nem csak véletlenül hangsúlyozom a vallási központok szerepét, hiszen ma már a divatban feltűnően erős szerepet kaptak a vallási témák.

Természetes, hogy a divat oldaláról közelít a pályázathoz.

– A nő gondoskodó, család­építő és -megtartó ereje az ősi ösztönből indul és táplálkozik. A pályázat jó alkalom arra, hogy átgondoljuk erről az oldalról is a világunkat, miben vagyunk érdekesebbek más régiónál, a női világból milyen gondolatokat, feladatokat tudunk bemutatni, például akár mesterségek példájával. Ehhez lehet jó médium a divat.

A királynék városában fontos a nő, a nőiség jelenléte.

– Rengeteg olyan női eredmény, siker létezik, amelyeket nem kommunikálunk elég hatékonyan. Pedig jó lenne, ha teremtenénk hatékony példákat az értéknek. Veszprém a királynék városa, de a királynék mögött álló nők erőforrása kiaknázatlan energiaforrás.

A pályázat által Veszprém megmutathatja önmagát a világnak.

– Nagyon fontos, mert növeli az önbecsülést, de nem feltétlenül kell idevonzani sokkal több embert. Ha egy kulturális főváros pályázat segít abban, hogy az ember átgondolja szűkebb környezetének értékeit, összeadja az erőket, és büszkébben megy tovább, ha rádöbbennek a helyben lakók, hogy milyen jó nekik, milyen csodálatos környezetben élnek, az már óriási siker. Ha pedig nyerünk, és megvalósíthatunk néhány új projektet, az már mindenki sikere lesz, a szűkebb és tágabb környezetnek, a régiónak, az országnak, Európának. Ma mindannyiunkért kell gondolkodnunk.

Balatonfüreden látható a Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című kiállítás. Mi érdekelte a huszadik század kultúrtörténetének egyik legkülönlegesebb alakjában?

– Lesznai Anna gyerekkorom meseírója, meserajzolója, de később elfelejtettem, mígnem egy kedves barátom által inspirálva hirtelen felidéződött bennem, hogy az ő mesekönyvén kezdtem rajzolni, másoltam selyempapírra kislányként a mintáit. Amikor az ember negyven év távlatában találkozik valamivel, ami a múltban sokat jelentett, sokkal érettebben, átformálódottabb személyiséggel elemzi újra azokat a dolgokat, melyek gyerekkorában fontosak voltak. Most másképp értettem meg Lesznai Anna legfontosabb üzenetét az inspiratív otthonról, annak teremtőerejéről, békéjéről, tárgyairól. Megérintett, hogy ő egy mesebeli kert idilli légkörében, különleges szellemiségű család és barátok kreatív világában felnőve válhatott korszakos alkotóvá. Majd hihetetlen cselekvésre késztettek a saját családom meseszép párhuzamai. Ebből született a kiállítás.