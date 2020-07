Zserbótangó: vendégelőadással indult a veszprémi színház érzékenyítő fesztiválja

A Zserbótangó című darabot láthatta a közönség a Veszprémi Petőfi Színház III. „Lélektől lélekig” Érzékenyítő Fesztiváljának első estéjén az Új Színház előadásában, Dörner György rendezésében.

Esztergályos Cecília és Tordai Teri alakította a két nyugállományba vonult színésznőt, akik közös albérletbe kényszerültek. Társbérletük kacagtatóan szatirikus helyzetek, nosztalgikus visszaemlékezések és komikus sorsfordulatok kavargó forgatagává vált a színpadon.

Eleinte egymással, egymás múltjával is vetélkedtek, magánéletükben is folyton szerepet játszottak a történet szerint, aztán egyre inkább megértették, megszerették egymást. Ahogy ez az életben másokkal is lenni szokott.

Erről is szó volt az előadást követő beszélgetésen, amit a fesztivál keretében tartottak meg, Kardos Klára klinikai szakpszichológus segítségével.