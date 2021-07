Jazz, funk és soul a balatoni dűlőkről

Mario Biondi jazzművész és a világhírű The Gipsy Kings zenekar koncertjeivel elkezdődött a kilencedik Paloznaki Jazz­piknik csütörtökön.

A fesztivált egy év kihagyás után rendezik meg ismét, tavaly a járvány miatt elmaradt a rendezvény. A pandémia az idei programra is hatással volt, ugyanis a fellépők listája többször változott, ugyanakkor a három nap alatt így is több mint harminc koncert várja a zenei csemegékre fogékony közönséget. A középpontban természetesen ezúttal is a jazz és az ebből kinövő műfajok lesznek, de számos más stílus a bluestól a funkyn át a hiphopig felcsendül a balatoni dűlők mellett a fesztiválon.

A nyitónap első nagyszínpadi produkcióját Mario Biondi és együttese adta. A szicíliai származású, hazánkban már negyedszer fellépő zenész műsora a jazz, a blues és a soul jegyeit is magán viselte. A jellegzetes bariton hangú énekes ezúttal is magával ragadta a közönséget, amely a koncert közepére már megtöltötte a nagyszínpad előtti teret. Mario Biondi – aki egyébként kilenc gyermek édesapja – az éneklés mellett olykor a csörgőkarikát és a marimbát is megszólaltatta, zenésztársai pedig szintén kitettek magukért, a közönség szaxofon- és trombitaszólónak is tapsolhatott. Az olasz énekes előtt Jazzkovács László hangolta DJ-szettjével a közönséget a koncertre, a jazzművészt a világhírű The Gipsy Kings követte flamenco, salsa és pop hangzású dalaival.

Pénteken este mások mellett Rúzsa Magdi, valamint a progresszív jazzt és a hagyományos roma hangzást vegyítő Deladap ad koncertet, míg a szombati zárónapon többek között a német nu jazz együttes, a De-Phazz, valamint a holland szaxofonos Candy Dulfer is fellép.