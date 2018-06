Magyar kastélyban gyűlnek össze a világ legtehetségesebb zongorista növendékei

Többek között Clevelandből és Szingapúrból is érkeznek ígéretes muzsikuspalánták.

György Ádám szóló zongoraestjével kezdődik július 2-án Pomázon a Kastélyakadémia, amelyre a világ minden tájáról érkeznek a zongorista növendékek.

A zongoraakadémia rangját jelzi, hogy a New York-i Juilliard School of Music, a Cleveland Institute of Music, a szingapúri Nemzeti Egyetem, a Nanyang Academy of Fine Arts, a londoni Royal School of Music, valamint a Bécsi Zeneakadémia is küld növendékeket a mesterkurzusra, amelynek a pomázi Teleki-Wattay-kastély ad otthont – közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A György Ádám Kastélyakadémián húsz fiatal tehetség, köztük három magyar vesz részt, hogy a magyar művésztől és a budapesti zeneakadémia professzoraitól tanuljanak. Az akadémia július 11-én a növendékek és a művész közös koncertjével zárul.