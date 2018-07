Az angol beteg nyerte az Arany Man Booker-díjat

Michael Ondaatje azt mondta, 1992 óta nem olvasta újra a regényét.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Idén ötven éves az egyik legrangosabb irodalmi díj, a Man Booker, a szervezők ezért úgy döntöttek, hogy megválasztják az eddigi nyertesek közül az elmúlt fél évszázad legjobb Man Booker-kötetét, az Arany Man Bookert. A közönség június 25-ig szavazhatott, az eredményt vasárnap este hirdették ki – számol be róla a Guardian.

A sikerkönyv szerzője, Michael Ondaatje azt mondta, 1992 óta nem olvasta újra a regényét, és szerinte nem is ez a legjobb könyv a Booker-listán. Szerinte nagyon fontos, hogy olyan könyvek is megkapják az elismerést, amelyek nem részesültek Man Booker-díjban. Külön kiemelte William Trevor, Barbara Pym and Alice Munro remekműveit.

Ondaatje világhírű művéből azonos címmel film is készült Ralph Fiennes és Juliette Binoche főszereplésével, mely 9 Oscar-díjat nyert. A filmben elhangzik a Szerelem, szerelem című magyar népdal Sebestyén Márta előadásában. A történet a második világháború vége felé játszódik. Hana, a francia-kanadai ápolónő egy súlyosan megégett férfit ápol egy kis romos toszkánai kolostorban. A beteg semmire sem emlékszik, még a nevére sem; életének korábbi mozzanatait visszaemlékezéseiből tudhatja meg a néző.

Kiderül, hogy ő a magyar Afrika-kutató, Almásy László gróf, aki térképet készített a Szaharáról, és halálosan szerelmes volt kollégája feleségébe, akivel viszonya is volt.

A zsűri vezetője elmondta, hogy Az angol beteg nyerte a szavazást, közel 9000 szavazattal. A korábbi évfordulókon egyébként a „Bookerek Bookere” címet két alkalommal is Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című regénye kapta.

Borítókép: részlet a filmből. Forrás: AFP / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12