Dupla árért keltek el a jótékony célra felajánlott Banksy-festmények

A titokzatos brit utcaművész és aktivista a képeket maga ajánlotta fel az egyik betlehemi kórház javára.

A becsült leütési ár kétszereséért, 2,2 millió fontért (843 millió forint) kelt el a Sotheby s aukciósház kedd esti londoni árverésén Banksy egy triptichonja, amelyet maga a titokzatos brit utcaművész és aktivista ajánlott fel az egyik betlehemi kórház javára.

A Mediterranean Sea View 2017 (Földközi-tengeri látkép 2017) című alkotás az elmúlt évtized menekültválságára reflektál. A 19. századi tengeri tájképek stílusát idéző három festményen partra vetődött narancssárga mentőmellények láthatóak.

A hagyományos, díszes keretbe foglalt alkotások a művész saját, a ciszjordániai Betlehemben lévő szállodája előcsarnokának falain lógtak. A 2017-ben megnyílt The Walled Off Hotel ablakai a palesztin területeket Izraeltől elválasztó komor betonfalra néznek, és elnevezése is politikai töltetű, arra utal, hogy a szállodát – miként Ciszjordániát is – fal vágja el a külvilágtól.

A triptichon leütési árát az aukciósház becsüsei előzetesen 800 ezer – 1,2 millió fontra taksálták. Az eladásából befolyó összeg egy betlehemi kórházhoz kerül.