Egy kiváló kanadai klarinétművész képtelen kalandja

Többszázezer dolláros kártérítést ítéltek meg Eric Abramovitznak, aki exbarátnője intrikája miatt a világ legjobb klarinéttanárától, és nem mellesleg óriási ösztöndíjtól esett el.

A McGill Egyetem hallgatója, Eric Abramovitz kivételes tehetségnek számít a kanadai klarinétművészek között. Hétéves korától kezdve a legnevesebb mesterektől tanult. Hatszor nyert első díjat a kanadai zenei versenyen, és dolgozott montreali, illetve a québec-i szimfonikus zenekarral is. Nem mindennapi történetéről a Montréal Gazette számolt be.

2013 végén Abramovitz megpályázott egy két éves ösztöndíjat, hogy megszerezhesse BA-diplomáját a los angeles-i Colburn Zenei Főiskolán. A Colburn ösztöndíjas hallgatói teljes körű ellátást kapnak, beleértve a szállást, a kosztpénzt és a gyakorlószobát – mindez évente körülbelül 50 000 dollárba kerül. Felvétele esetén Abramovitz Yehuda Giladhoz került volna, aki a világ egyik legjobb klarinéttanára. Gilad évente két diákot vesz csak fel, így aki nála tanulhat, annak gyakorlatilag garantált az útja a legnevesebb szimfonikus zenekarokba a diploma után. A hosszas és kimerítő előfelvételik után Abramovitz 2014 februárjában Los Angelesbe utazott egy személyes meghallgatásra Gilad és más tanárok előtt. Néhány héttel később értesítést küldtek neki arról, hogy felvételt nyert.

A gond az volt, hogy Abramovitz soha nem kapta meg az e-mailt. Jennifer Lee, a barátnője viszont igen – mivel hozzáférése volt Abramovitz laptopjához. Attól tartva, hogy a fiú elmegy és szakítani fog vele az ösztöndíj miatt, Jennifer törölte az e-mailt, és írt egy üzenetet a Colburnnek Abramovitz nevében. Ebben az állt, hogy mégsem él a felkínált ösztöndíj lehetőségével, mert máshol folytatja tanulmányait. A barátjának pedig Gilad nevében – egy hamis e-mail címről – írt, értesítette, hogy nem nyert ösztöndíjat a Colburnre, de felajánlanak neki egy helyet a Dél-Kaliforniai Egyetemen (USC), évente 5 000 dolláros ösztöndíjjal.

Abramovitz borzasztó csalódott volt. Két évig járt az USC-re, miközben néha-néha lehetősége nyílt órákat venni Giladtól.

Csak hónapokkal később jött rá a csalásra, akkor, amikor már – egyéb okok miatt – nem is voltak együtt Jenniferrel. Abramovitz ugyanis újra felvételizett Giladhoz, és a második meghallgatáson nekiszegezte a kérdést: Miért nem vette fel legutóbb? Ott helyben nem tudták tisztázni a félreértést, de később Abramovitz elküldte Giladnak a hamis e-mailt, aki azt mondta: „Ezt én soha életemben nem láttam.” Abramovitz egy barátjával próbálta meg feltörni a hamis email-postafiókot, és mivel Jenniferrel egykor közös számítógépet használtak, emlékezett exbarátnője néhány jelszavára. Az egyikkel simán be tudott lépni a hamis Gilad-fiókba – így kiderült az intrika. Sőt, rájött, hogy volt barátnője hasonló cselhez folyamodva más lehetőségektől is „elejtette” őt.

Abramovitz összegezte, nagyjából mennyi pénztől és lehetőségtől esett el volt kedvesének „köszönhetően”, és be is perelte a lányt, aki Ontarióban él. A helyi bíróságon tárgyalték az ügyet, és szerdán a bíró Abramovitz javára döntött, megítélve neki 350 000 dolláros kártérítést. „Megállapítom, hogy Abramovitz úr egy rangos és kivételes tanulási lehetőséget vesztett el, mely nagyot lendíthetett volna professzionális klarinétművészi karrierjén” – mondta a bíró. „Ugyanakkor megbecsülni azt, hogy számszerűsítve mennyi veszteség érhette Abramovitz urat, túlnyúlik a törvény és joggyakorlat keretein.”

Corbett bíró 300 000 kanadai dollár kártérítést ítélt meg Abramovitznak, melyhez hozzáadott 25 000 dollárt az erkölcsi sérelemért, illetve újabb 25 000 dollárt megfizetésére kötelezte Jennifert a bírósági és jogi költségek fedezésére.

Abramovitz azt mondta, nem biztos benne, hogy be tudja majd hajtani a neki megítélt összeget, ugyanis nem tudja, hol lakik Jennifer, és a lány letiltotta őt a közösségimédia-felületein.

Abramovitz végül állást kapott a Nashville-i Szimfonikus Zenekarnál. Tavaly márciusban pedig a Torontói Szimfonikus Zenekar klarinétosává nevezték ki.

Egykori barátnője soha nem válaszolt az ellene felhozott vádakra, nem terjesztett elő semmit a védelmében, és nem elérhető.

Borítókép forrása: Youtube