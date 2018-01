Eltörlik az ingyenes látogatást a világ legnagyobb múzeumában

A súlyosan eladósodott Metropolitan Művészeti Múzeum azért kényszerült a fizetős rendszer bevezetésére, mert a látogatók egyre kevésbé adakozóak: míg 2004-ben 63 százalékuk rótta le az ajánlott 25 dolláros adományt, napjainkban már csak 17 százalék teszi meg ugyanezt.

Kötelező lesz belépőjegyet váltani a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb művészeti múzeumába, a New York-i Metropolitan Museum of Art-ba, ahol eddig csak önkéntes adományt vártak el a látogatóktól.

Március 1-jétől fixáras lesz a belépő mindazok számára, akik nem New York állam lakosai vagy New York, New Jersey és Connecticut államok diákjai. Felnőttek 25 dollár, nyugdíjasok 17, másutt tanuló diákok 12 dollárért tekinthetik meg a múzeum kincseit, 12 éven aluliak számára ingyenes marad a belépés. A belépőjegy három napra lesz érvényes.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A súlyosan eladósodott Metropolitan Művészeti Múzeum azért kényszerült a fizetős rendszer bevezetésére, mert a látogatók egyre kevésbé adakozóak: míg 2004-ben 63 százalékuk rótta le az ajánlott 25 dolláros adományt, napjainkban már csak 17 százalék teszi meg ugyanezt. Napjainkban a látogatók átlagosan kilenc dollárt hagynak a pénztárban.

Műalkotások tízezreivel, több mint 300 millió dolláros éves költségvetésével, 2200 munkatársával és évi 60 időszaki kiállításával a Metropolitan a világ egyik legnagyobb művészeti múzeuma, 2016-ban 6,7 millió látogatót vonzott, ennél többet csak a párizsi Louvre.