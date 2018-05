Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért árverezték el

A kézírásos bevezető 1983 óta egy svájci magángyűjtő birtokában volt.

Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.

A Christian Hesse aukciósház szerint a kézirat Kafka (1883-1924) és író barátja, Max Brod (1884-1968) tervezett közös regényének bevezetője volt.

A két szerző Richard und Samuel címmel tervezett együtt regényt írni 1911-ben. A mű a két írót fedő címszereplő közös utazásáról szólt volna Svájcon és Észak-Olaszországon át.

A terv Kafka és Brod eltérő munkamódszerén bukhatott meg, csupán az első fejezet jelent meg a Herderblättern című folyóiratban 1912-ben.

A szombati volt 1988 óta az első árverés, ahol Kafka-kéziratra lehetett licitálni, akkor A per című regény kézirata keresett új gazdát a Christian Hesse-ház szerint.

A hatoldalnyi kéziratért most 90 ezer euró volt a legkisebb ajánlat. A Hamburg Journals értesülése szerint egy magángyűjtemény nyerte meg a licitversenyt.

Borítókép: Franz Kafka prágai német író igazolványképe a Franz Kafka – A teljes per című kiállításon a berlini Martin Gropius Bau múzeumban 2017. június 28-án. A kiállításon először mutatják be a több mint száz évvel korábban írt A per című befejezetlen Kafka-regény teljes kéziratát. (MTI/EPA/Felipe Trueba)