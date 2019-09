Meghalt Robert Frank, aki Leicával fotózta végig a vidéki Amerikát

Elhunyt 94 évesen hétfőn a kanadai Invernessben Robert Frank, akit a 20. század egyik legnagyobb hatású fotográfusának tartottak. Zürichben született 1924-ben, fiatalon érkezett az Egyesült Államokba.

Ezekből a fotóiból született 1959-ben megjelent híres albuma, a The Americans (Amerikaiak), amelyhez a beatnemzedék szerzője, Jack Kerouac írt előszót.

„Amikor az emberek a fotóimat nézik, azt akarom, hogy olyan érzésük legyen, mintha egy verssort szeretnének még egyszer elolvasni” – nyilatkozta a Life magazinnak.

Az Amerikaiak fotóanyagát mintegy 28 ezer fényképből válogatta össze. Mint mondta: amikor a képeket készítette, már elege volt a romantikából. „Azt akartam bemutatni, amit látok, tisztán és egyszerűen” – idézte a The Guardian kedden, a művészről szóló megemlékezésében.

"There is one thing the photograph must contain, the humanity of the moment. This is realism. But realism is not enough—there has to be vision, and the two together can make a good photograph."

Rest in peace, Robert Frank, who captured our world in all its hope and despair. ❤️ pic.twitter.com/hBKCpNFB8F

— Tribeca (@Tribeca) September 10, 2019