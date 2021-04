Programot hirdetett a Tribeca Filmfesztivál

Bejelentették a júniusi Tribeca Filmfesztivál programját a szervezők: a nyitófilm Lin-Manuel Miranda In the Heights – New York peremén című musicalfilmje lesz, és John Lee False Positive című horrorja is a mustrán debütál.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt lefújták a tavaszra tervezett New York-i Tribeca Filmfesztivált. Idén azonban erős programmal akarják kárpótolni a közönséget a szervezők. A szokásos tavaszi időpont helyett június 9. és 20. között zajló fesztiválon a How It Ends című, apokalipszis utáni világban játszódó komédiát is láthatják a nézők Zoe Lister-Jones, Olivia Wilde, Fred Armisen és Nick Kroll szereplésével. De a néhai séf, Anthony Bourdain életéről készült dokumentumfilm premierje is a Tribecán lesz. A programba 23 országból 66 alkotást, 81 filmes munkáját válogatták be. John Lee horrorfilmje, a False Positive Ilana Glazer, Justin Theroux és Pierce Brosnan közreműködésével készült. A forgatókönyvet Lee és Glazer jegyzi. A film egy nőről szól, aki gyermeket szeretne vállalni, és ezért egy termékenységgel foglalkozó specialistához fordul segítségért. A Tribecát több helyszínre szervezik, és a fesztivál idején New York-szerte számos esemény köszönti a 20. évébe lépett mustrát, amely lehetőséget nyújt filmes alkotók bemutatkozására. A Tribeca Filmfesztiált 2002-ben rendezték meg először azzal az indíttatással, hogy elősegítsék az élet visszatérését Manhattan központjába a New York-i ikertornyokat leromboló terrortámadás után. A fesztivál társalapítója Robert De Niro volt.