Újabb kiadványok várhatóak David Bowie hagyatékából

Újabb kiadványokkal, köztük egy eddig kiadatlan anyag hivatalos megjelenésével bővül a David Bowie életművét feldolgozó sorozat.

A Warner Music a Bowie-életmű átfogó feldolgozását célzó széria ötödik darabjaként jelenteti meg novemberben a Brilliant Adventure című dobozt, amely a 1992-től 2001-ig terjedő időszakra fókuszáló monstre, tizenegy CD-t/tizennyolc LP-t tartalmazó kiadvány – írta a bbc.com.

E box legnagyobb érdeklődéssel várt eleme a Toy című anyag. Ezt a lemezt Bowie 2001-ben rögzítette, de az anyagot végül nem adták ki, igaz, 2011-ben nem hivatalosan megjelent egy verziója az interneten. Bowie régebbi dalai újragondolt változatait és új számokat egyaránt szánt a Toy-ra, ám akkori kiadója, a Virgin nem volt elragadtatva az anyagtól. Az énekes-dalszerző ezért inkább egy másik projekt felé fordult, amely a Heathen című 2002-es lemezben teljesedett ki.

A január 27-től egy három CD-s dobozban külön is elérhető Toy borítóján egy csecsemő látható, akinek fején a felnőtt Bowie ábrázata tükröződik. Mark Plati, a producer szerint a Toy dalain érződik, hogy a zenészek örömmel készítették. Az anyagon az énekes számos, még a hatvanas években készített dala, köztük az I Dig Everything, a The London Boys és a You’ve Got a Habit of Leaving szerepel.

Utóbbi, amelyet 1965-ben írt, már meghallgatható a néhai dalszerző YouTube-csatornáján.

A valaha élt egyik legnagyobb hatású poprock művész, a brit David Bowie 2016. január 10-én, 69 évesen hunyt el.