Kalandos feladatok során adhattak számot tudásukról a litéri diákok

A települési értéktárbizottság a falu első írásos említésének 935., újjátelepülésének 285. és a reformáció 500. évfordulója tiszteletére Időutazás Litér történetében címmel helytörténeti vetélkedőt szervezett a közelmúltban.

A szervezők nagy örömére a Litéri Református Általános Iskola minden felsős osztálya képviseltette magát a vetélkedőn. A vállalkozó kedvű tanulóknak az első forduló során egy kalandos, falubejárós feladatlapot kell kitölteniük, amelyhez a csapatok minél több tagjának kellett elmennie a falu történelmi jelentőségű emlékeihez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A második fordulóra – ami egyben a vetélkedő döntőjét is jelentette – a helyi művelődési házban került sor. A döntő során egy véletlenszerűen kisorsolt litéri történelmi jelenetet adtak elő a csapatok, valamint a honfoglaló játék mintájára lebonyolított helytörténeti kvízjátékot kellett minél sikeresebben teljesíteniük, miközben osztálytársaik buzdításában is részesültek. A verseny végén minden résztvevő oklevelet kapott, a dobogós csapatokat éremmel és tortával is jutalmazták. Litér önkormányzatának jóvoltából a versenyen induló tanulók a tavasz folyamán sárvári kiránduláson vehetnek részt, melynek során a Nádasdy-vár megtekintése mellett a helyi gyógy- és wellnessfürdőbe is ellátogatnak majd.

Az első helyen a BBPZs csapat (7. osztályosok – Zavada Bianka, Pintér Zsombor, Tornyos Péter és Frank Bence) végzett, a második helyen a 8. osztályoSOK (8. osztály – Eősze Laura, Gardó Levente, Supán Szilveszter és Wolher Armandó) csapata zárt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Dabelő Egyszarvúk Egyesülete fantázianevű négyes (6. osztályosok – Zsámbok Hanna, Paizs Vivien, Keresztes Kata és Pénzes Dorka) állhatott fel. A verseny főszervezője és szakmai anyagának összeállítója Fekete Tamás történész, a litéri Települési Értéktár Bizottság elnöke volt, munkáját a technikai lebonyolítás tekintetében a Litéri Református Általános Iskola pedagógusai segítették.