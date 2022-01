Walter Linderer német és John W. Hetrick amerikai mérnök – egymástól függetlenül – 1951-ben nyújtották be az első lég­zsák­szabadalmat. Linderer sűrített levegős rendszert fejlesztett, amit a lökhárítóra ható ütés vagy a gépkocsivezető működtetett. Hosszabb kísérletezés után kiderült, hogy a sűrített levegő viszont nem tudta elég gyorsan felfújni a védelmi eszközt. Hetrick ipari mérnök volt, majd haditengerész. A torpedóknál használt sűrített levegős megoldás adta az ötletet, találmányát értékesnek találták, de miután – az akkori megítélés szerint – kevés gazdasági értéket képviselt, használata nem terjedt el (ilyen körülmények között járt le a szabadalma).

Japánban Jasuzaburou Kobori rendszere 1964-ben már nagyobb érdeklődést keltett, ez alapozta meg a ma is használatos légzsákrendszerek alapját, beleértve a pirotechnikai eszközzel történő – a légzsákot felfújó – nitrogéngáz-fejlesztést. 1967-ben Allen K. Breed feltalált egy elektromechanikus érzékelőt (csőben acélgolyó), így a rendszer 30 milliszekundum (ms) alatt működésbe lépett, ezt a ­Chrysler kocsikban kezdték alkalmazni. Az 1970-es években a Ford és a General Motors kezdett légzsákkal felszerelt autókat forgalmazni, az Oldsmobile Toronado volt az első jármű, amelyben egy utas­oldali légzsák is volt. 1981-ben a Mercedes-Benz bemutatta saját rendszerét, amely a biztonsági öveket ütközéskor automatikusan előfeszítette, így az utasbiztonsági rendszer már nem csak légzsákból állt. De mi is a légzsák pontos szerepe a gépjárművekben?

A légzsák ütközéskor mérsékli az utasokra ható szélsőségesen nagy lassulásokból származó tömegerőket, és egyúttal megakadályozza azt is, hogy az emberi test tompítás nélkül ütközzön az utastér kemény szelvényeihez. A légzsák működése elvileg egyszerű. Ha a lassulásérzékelő jele ütközéskor meghaladja az előzetesen tárolt küszöbértéket, az elektronikus vezérlőegység működésbe hozza a pirotechnikai elven működő gázgenerátor gyújtóberendezését. A nagy sebességgel kiáramló gáz (nitrogén, argon, sűrített levegő) századmásodpercek alatt feltölti a beépítési helyén összehajtogatott állapotban lévő légzsákot, amely áttörve a hasadóburkolatot, még azelőtt eléri a teljes töltöttségét, hogy az előrelendülő test beleütközne. A test becsapódásának pillanatában a leeresztőszelepei már nyitva vannak, így az összeroskadó légzsák nem okoz sérülést, viszont elnyeli az ütközési energia jelentős részét.

Az energiaabszorpció akkor tökéletes, ha teljes töltöttségét – maximális méretét – még az előrelendülő test nekiütközése előtt eléri. Ha idő előtti a találkozás, a robbanásszerűen felfúvódó légzsák súlyos sérülést is okozhat, hiszen terjeszkedési iránya az előrelendülő testével éppen ellentétes. A kellemetlen randevúra szinte sohasem kerül sor, mert a légzsák részelemeit az ütközési tesztek nyomán aprólékos munkával tervezték meg.

A legfontosabb szabályok a légzsákkal felszerelt autóban: megfelelően kell beállítani a vezetőülést. Az üléspárnán teljesen hátracsúszva úgy kell ülni, hogy medencénk jól illeszkedjék az üléstámla és a háttámla találkozásához. A háttámla állása minél jobban közelítse meg a függőlegest. A biztonsági övet a testmagasságtól függően minél alacsonyabbra kell állítani, hogy hátunkhoz képest egészen meredek szögben érkezzen a testhez a B oszloptól. Így szorítja legjobban a vállunkat az üléshez. Az alsó része a combot szorítsa az üléshez, így meg tudja akadályozni, hogy a test kicsússzon a biztonsági öv alól. Megfelelően kell beállítani a fejtámlát: a felső széle a fejtetővel legyen egy magasságban. A légzsák csak az előrecsapódó testet védi meg, hátracsapódáskor a fejtámla tölt be védőszerepet. Ütközéskor a kinyíló légzsák miatt a cigaretta sérüléseket, égési sebeket okozhat az arcon. A légzsákos autó vezetője és utasa csak törhetetlen lencséjű szemüveget hordjon, míg az esetleges kontaktlencse lágy legyen. Ne használjunk olyan ékszereket, amelyek sérülést okozhatnak. Ez elsősorban a súlyos fülbevalókra vonatkozik, mert azok a légzsák kirobbanásakor letéphetik a fület. Ha van utasoldali légzsák, gyerekülést ne tegyünk az első ülésre. Az ülést a szükséges mértékben állítsuk magasra, éppen csak annyira, hogy a kormányhoz és a pedálhoz be tudjuk állítani az ideális vezetési helyzetet. Ha például azért állítjuk magasra az ülést, hogy az ejtett elejű autók orrát is lássuk, könnyen kikerülhetünk a légzsák védelmi hatósugarából.