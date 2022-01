2019 és 2020 után a 2021-es évben is Szollár Norbert nyerte a Wild Dogs Slalom Bajnokságot. A napokban Pécsen a Slyven Rendezvényközpontban tartották a 2021-es bajnokság díjátadóját, ahol a tapolcai versenyző immár harmadik alkalommal szerzett aranyérmet kategória győztesként és abszolút értékelésben is. A Dunántúli Szlalom Kupa 2021-es szezonja szintén bearanyozódott számára, ott is kategóriája legjobbja lett és az abszolút versenyt is nyerte.