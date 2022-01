Az indoklás szerint a jelenlegi karakterkészlet használatával már csak néhány évig biztosítható a rendszámok kiadása, hiszen tavaly novemberben megkezdték az 1990 óta használt rendszám-generáció utolsó, T-vel kezdődő szériája darabjainak kiadását. A mostanit felváltó formátum a várakozások alapján tartósan megoldja a gépkocsik hatósági jelzéssel való ellátását.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott tájékoztatás azt is rögzíti, hogy a felmenő rendszerű bevezetés semmiféle adminisztrációs többletterhet nem jelent a tulajdonosok, üzemeltetők számára, kiadásaikat nem növeli. Az intézkedés miatt senki nem kényszerül felesleges utánajárásra, az egyébként is indokoltnál több ügyintézésre. A kapcsolódó díjrendelet módosítása egyértelművé teszi, hogy a már megszokott összegekbe kerülnek az új típusú rendszámtáblák is. A hatósági jelzések kiadásának tizenkét éve változatlan költségei júliustól sem emelkednek.



A forgalomban lévő hatósági jelzések a továbbiakban is használhatók, nem kell új táblákra cserélni őket. A hosszabb rendszámok a járműpark természetes ütemű megújulásával, fokozatosan váltják majd fel a régieket.



Az új formátumú rendszámok a latin ábécé szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból, majd újabb két betűjelből és három számjegyből állnak. A táblákon az európai zászlót jelképező kék mezőben tizenkét sárga csillag és a fehér H jelzés mellett Magyarország címere is feltűnik.



„A hosszabb formátum bevezetésével egyidejűleg egyszerűsödnek az ideiglenes rendszámtáblák. Az eddigi E, M, P, SP és Z betűjelűek helyett – szintén felmenő rendszerben – egységesen I betűjelűeket adnak ki 2022 júliusától. A jogszabályi környezet változásával például a mezőgazdasági erőgépek vagy a gyártók, fejlesztők tesztelési célú járművei esetében 2500 forintos illetékfizetési kötelezettség keletkezik. A költségek szinten tartása érdekében e járműköröknél ugyanennyivel csökkennek az ideiglenes rendszámok és kapcsolódó engedélyek díjai. Összességében tehát az új formátumú rendszámok egyetlen esetben sem növelik a tulajdonosok, üzemeltetők kiadásait” – olvasható a minisztérium közleményében.



Az új rendszámokon kívül más változásokra is számíthatnak az idei évben az autósok. A jogosítványt szerzők számára hír, hogy tavasztól egységes és központosított elektronikus rendszer működik majd a közlekedési vizsgáztatásban. Változnak a muzeális minősítésre és az ilyen minősítésű autókra vonatkozó előírások, és jönnek a feketedobozok az új járművekben.