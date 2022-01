Ilyenkor a többi évszakhoz képest is jobban oda kell figyelni a gépjárművek karbantartására, mert sokkal nagyobb a meghibásodás esélye, ami a zord időjárás mellett veszélyes is lehet – hangsúlyozta tapasztalataira hivatkozva Bogdán Vince tapolcai szerviz­tulajdonos.

A szakember kifejtette, télen a hideg időjárás és a havazás miatt az autók sokkal nagyobb terhelésnek vannak kitéve, ezért a nem megfelelően felkészített, illetve karbantartott járművek könnyebben meghibásodnak. – Habár az autósok egyre tudatosabban foglalkoznak a téli felkészüléssel, még mindig van néhány rendszeresen előforduló típushiba. Többeknek csak az első hó leesése után jut eszébe, hogy átvizsgáltassa az autóját, és ellenőrizze a különböző folyadékok szintjét. Gyakran azt sem tudják, milyen típusú szélvédőmosójuk van, illetve nem cserélték le időben, így az elfogy, vagy még rosszabb esetben befagy. Az is sokszor előfordul, hogy a kerekekben a hideg miatt csökkenő légnyomást nem kompenzálják, továbbá a gumiabroncsok illeszkedése a kerekekhez nem tökéletes – jegyezte meg Bogdán Vince.

Mint mondta, elengedhetetlen a téligumik használata, illetve a megfelelő keréknyomás biztosítása. Nem szabad megfeledkezni a pótkerék téliesítéséről sem. Ha valaki ritkábban használt, hóval vagy jéggel borított utakon közlekedik, érdemes beszereznie hóláncot is.

– A fékfolyadékok mennyisége is lényeges, és ellenőrizni kell a szélvédőmosó, illetve a hűtőfolyadék fagyállóságát is. Még a nagyobb hidegek beállta előtt ki kell cserélni a kevésbé jól működő alkatrészeket, így a régebbi akkumulátort vagy az erősen oxidálódott akkusarut, a fényszórókat és izzókat, valamint az ablaktörlőt is. Ez utóbbit akár évente is érdemes cserélni, az első repedések megjelenésekor. Javasolt továbbá egy pótablaktörlő beszerzése is a biztonság kedvéért. Mindemellett az olyan kiegészítő termékek beszerzése is fontos, mint a zárjégoldó, a jégoldó, a jégkaparó, a kefe és a seprű. Ezeket külön, egy táskában javasolt tárolni, hogy mindig biztosan ki tudjuk szabadítani a járművet a hó és a jég fogságából. Hosszabb útra indulás esetén hasznos segítséget jelenthet az autós mobiltöltő a telefonok lemerülésének megelőzésére, továbbá indítókábel, víz, élelmiszer és néhány meleg ruhanemű. Ezeken kívül alapszabálynak számít a teli tankkal való el­indulás.