A szakember azt mondta, a nyári gumi keményebb, mint a téli, így a meleg hónapokban nyári abroncs használata ajánlott, hiszen a téli gumi puhasága miatt melegben nagyon gyorsan kopik.

Hegyi Bence arról is beszélt, hogy a nyári gumik sokkal kevesebb és kisebb barázdákkal rendelkeznek, mint a téliek, és melegben jóval biztonságosabb velük a fékezés, nem beszélve arról, hogy kedvezőbb az üzemanyag-fogyasztás is. Ami a nyári abroncsok összetételét illeti, jóval keményebb keverékből állnak, mint a téliek, ezért jobban tapadnak, és így biztonságosabb az úttartás velük a meleg hónapokban. Ha a barázda mélysége 1,6 milliméter alatt van, a biztonság érdekében érdemes kicserélni.

Hegyi Bence kiemelte, az is lényeges, hogy a gumiabroncsokat megfelelően tároljuk, mert ez is meghosszabbítja élettartamukat. Kifejtette azt is, hogy ma már az autósok nagyon figyelnek a megfelelő gumiabroncsra, jellemző a téli, illetve nyári gumicsere, és a közlekedők törekednek arra is, hogy jó minőségű gumikkal közlekedjenek.

Azt javasolta, hogy hazánkban, ahol meglehetősen szélsőséges az időjárás, lehetőleg ne használjunk négy évszakos gumiabroncsot. Ez csak annak az autósnak ajánlott, aki keveset és rövid távolságon használja az autóját, így ötezer kilométer alatt közlekedik évente.

Hegyi Bence aláhúzta, ahogy a jármű műszaki állapotára jellemző, lehetőleg a gumiabroncsokról, illetve a tárolásról is kérjük ki szakember véleményét. Így arról is érdeklődjünk, hogy mikor kell ellenőrizni a gumi nyomását, illetve mikor érdemes cserélni a szelepeket.