A veteránautó versenyt 2008 óta minden évben megrendezik, idén rekord számú, 140 nevező állt rajthoz Balatonfüreden – tudtuk meg Majosházi Péter versenyigazgatótól.

A magyarországi túraverseny a KRESZ szabályai szerint zajlik, a többnyire OT rendszámos autókkal évente több alkalommal, az ország egy-egy régióját érintve. Idén már bejárták Mór és Etyek környékét, most a Balaton északi partján túráztak, legközelebb pedig a fővárosban és a Hungaroringen versenyeznek a veteránok, akik ősszel a Mátrát és Eger környékét veszik célba. - Minden versenyen nagyjából 80-150 induló áll rajthoz, a mostani létszám rekordnak mondható. Jellemzően idősebb old timer, azaz 30 évesnél idősebb autókkal versenyeznek a tulajdonosok, bár van köztük néhány 20 éves és extrém sportkocsi, például Ferrari is. nagyon szépek az 50-es évek előtti időszakot képviselő autók, például egy ős kacsa, a leggyengébb Citroen, amely csupán kilenc lóerős, de simán teljesíti a távot. Egy nagyon különleges Jaguár XK 140-es pedig először van jelen a mezőnyben. A résztvevők egy kivétellel magyar versenyzők, a cseh vendég ottani bajnok – mondta az igazgató. Hozzátette, hogy a verseny során a legfontosabb nem a sebesség, hanem a feladatok pontos végrehajtása, előre megadott idő alatt az egyes állomásokon. Az ügyességi feladatok során kiderül, hogy az autó, a pilóta és a navigátor mennyire képes együttműködni. Összesen 16 feladatot kapnak a versenyzők, öt állomáson pihennek, a többin csak áthaladnak és úgy követik egymást percenként. Így több, mint két órán keresztül kígyóznak az utakon és az állomásokon, ahol van idő megcsodálni mindegyiket. Idén a nyirádi versenypályát is érintették, első ízben a verseny története során.

A mezőnyben a legnagyobb csodálatot a Jaguar XK 140 MC Roadster (1956), a Simca 8 Sport (1951), a MG A (1957) és a MG A (1958) vívta ki. Nem kisebb elismerést váltott ki a nézőkből a Jaguar E Type (1963) és az Austin Healey (1967). A rangidősek között egy 1923-as Salmson VAL 3, egy 1933-as Ford Rheinland és egy 1941-es Cadillac Fastback Coupe gurult be a célba de nem maradtak le a legkevesebb lóerővel bírók sem, az 1953-as kilenc lóerős Citroen 2CV, az 1970-es, 35 lóerős Fiat 500 Abarth, és az 1968-as Steyr Puch 650 TR a maga 37 lóerejével. Gyönyörű Alfák, Porschek, Ferrarik sorakoztak Balatonfüredtől Zánkán, Hévízen, Tapolcán át a célig. Aki lemaradt a látványról, az jövő június első hétvégéjére készülhet, a mezőny akkor újra rajthoz áll.