Lovász Róbert, egy tapolcai karosszériaszerviz tulajdonosa kérdésünk kapcsán úgy fogalmazott, hogy lassan minden alkatrészből hiány lesz és a hozzájuk forduló ügyfeleknek gyakran még időpontot sem tudnak mondani a kért termékek megérkezésre.

– Van, hogy lökhárítóra, ajtóra, lámpára, szélvédőre kell várni hónapokat. Előfordult, hogy egy törött elejű gépkocsira megrendelt csomag tételeiből csupán egyetlen darab hiányzott, így hiába kaptuk meg a többi alkatrészt, neki sem tudtunk állni a javításnak. Vannak, akik az autóbontókból igyekeznek beszerezni a szükséges alkatrészt, ám mivel az utánpótlás ott sem biztosított, előbb-utóbb ott is elfogy a készlet. Egyre több gépkocsi érkezik, és egyre nehezebben tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket, s ez ma a teljes iparágban igaz – hangsúlyozta a szakember a világ nagy részére jellemző nyersanyag- ellátási, gyártási és szállítási problémákra utalva.

Ráadásul az autósokat az áremelkedés is sújtja. A múlt évben, hazánkban forgalmazónként eltérő mértékben, de jellemzően tíz százalék alatt emelkedtek az alkatrészek árai. Sajnos idén ennél nagyobb drágulás várható, sőt, egyes cégek már 2022 első három hónapjában átlépték ezt a szintet, és a körülmények másokat is ebbe az irányba kényszerítenek. A gyártóktól érkező információk alapján a motorolaj, a fékfolyadék, a termosztátok, a tömítések, a por- és pollenszűrők, az olajszűrők, a különböző karosszériaelemek drágulnak a legnagyobb arányban.

A háború közvetlen következménye például az, hogy az Ukrajnában gyártott, viszonylag olcsó kábelkötegelő szállítása akadozik. A kábelkötegelő talán nem tűnhet annyira fontosnak a járműveknél, mint a mikrochip, vagy a motor, mégis nélkülözhetetlen az autók gyártásához. Egy átlagos kocsiban öt kilométernyi kábelt kell összekötegelni, az ablakemelőtől kezdve az ülésfűtésig a jármű szinte minden pontján szükség van rá. Ráadásul majdnem minden típushoz más-más alkatrész kell, a gyártóknak ezért nehéz hirtelen más beszállítót találni.

– A nagy európai autógyárak azonban más gonddal is küzdenek, miután pár évtizede szinte teljesen felszámolták hazai gyártásukat és az olcsóbb munkaerő miatt főként Kínában építették ki bázisaikat. Itt nemcsak a logisztika, hanem a már említett háború teremtette politikai pozícióharc is nehezíti, akár kiszolgáltatottá teheti helyzetüket. Több nagyvállalat vizsgálja már az újbóli otthoni gyártás lehetőségét, ám ehhez jelentős beruházás, szakembergárda szükséges, ami nem tűnik egy túl gyorsan kivitelezhető lehetőségnek – tette hozzá Lovász Róbert.