A rendezvény fő újdonságaként a 29-es vonal mellett számos Keszthely és Tapolca közötti, valamint egyes Szombathelyig közlekedő személyvonatok is alkalmi összeállítással járnak.

A tervek szerint Balaton északi partjának ikonikus vasútvonalán idén is számos személy-, expressz- és InterCity vonat élén áll forgalomba a korabeli közlekedést idéző retró szerelvény. Korábbi retró hétvégéken nem látott típusként megjelenik a MÁV Rail Tours 610-es pályaszámú ABbmot motorkocsija, amely egy korban hozzáillő kék Bhv 20-07-es és egy BDbh 82-28-as kocsit vontat majd a helyi személyvonatokon.

A hétvégén két hagyományos M41-es Csörgő is fog közlekedik, szombaton szinkronüzemben Kék Hullám InterCity élén, míg vasárnap egy három darab vékonycsíkos Bd 20-37-es kocsiból álló személyvonatot továbbít az egyik. A Ganz járművek sora itt természetesen nem ér véget, dupla Púpos által vontatott olajzöld szerelvény is jár majd a vonalon. Visszatérnek a MÁV-HÉV Bobó mozdonyai is, a záhonyi Tekergő expresszvonatokon dolgoznak mindkét nap. Korábbi rendezvényekről jól ismert típusok is beállnak a forgalomba, például a „bajszos” Szergejek, valamint a retró Bzmot.