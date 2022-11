2022-ben eddig kétszer láthattuk: a Mecsek-ralin és Veszprémben. Most újra ezeken a pályákon lesznek éles bevetésen.

– Igen, mindkét versenyt nagyon élveztük, és most indul a téli kétversenyes sorozatunk. A horvátországi Santa Domenica Rally Show-n kezdünk, ott melegítünk be a Mikulás-ralira. Remélem, Horvátországban minden gondmentesen fog lezajlani, mert utána összesen négy napunk lesz, hogy megérkezzünk a Mikulás-rali tesztköreire. Már a pénteki nap is fontos a számukra, hiszen az Eneos promóciójának nyertesei ülhetnek be a WRC-be navigálni. Majd indul a szokásos menetrend, szombaton tréning, vasárnap verseny, amikor ismét nagyon jó pályákon versenyzünk. A versenykiírásban pont a két kedvencem, a nagy lőtér és a kis lőtér szerepel, sőt Királyszentistván is benne van, amit szintén nagyon szeretek. Mindhárom pálya közel áll hozzám, és mindegyiket várom.

Az autóval volt teendő?

– Az autó százszázalékos, teljesen fel van készítve, minden ugyanolyan, mint a Veszprém-ralin volt, annyi csak a különbség, hogy puhább keverékű gumikkal megyünk, mert az időjárás és a hőmérséklet ezt kívánja. Mindenképpen szeretnénk gondmentesen, de gyorsan menni. Egyáltalán nem fogok spórolni, megyek a látványra és a tempóra is, remélem, nagyon sok ember lesz, és tudunk önfeledten autózni.

Az idei évre kitűzött terveket sikerült teljesíteni?

– 2022-es célunk, a pécsi és a veszprémi verseny jól sikerült, mindkettőt nagyon élveztük, így várom azt a két zárófutamot is, ami inkább „hobbista” jellegű. Az előző megmérettetéseken se vívtunk élet-halál harcot, próbáltunk látványosan és biztonságosan menni, de ez a két mostani alkalom még alkalmasabb erre. Tavaly sajnos nem tudtunk a Mikulás-ralin indulni, mert az előtte lévő teszten felborultam, és utána egy jelentős újjáépítési procedúra zajlott. Nagyon sajnáltam, hiányzott, de remélem, idén ez sokkal gördülékenyebb lesz, és simán meg tudjuk ugrani a feladatot. A Santa Domenica Rallye Show-n Makai Gergővel megyek, ő lesz az alkalmi navigátorom, de a Mikulás-ralin visszaáll a régi rend, Tagai Robi fog navigálni.