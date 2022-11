Meséljen egy kicsit, milyen volt a 2022-es idény?

– Nem mentünk a magyar bajnokságban, csupán néhány versenyen vettünk részt: Veszprémben, a Salgón, Pécsen és most pedig előfutóként Zemplénben – nyilatkozta a verseny sajtóirodájának. – Külföldi futamokon indultunk Horvátországban, köztük például Opatijában, Velenjében. Klassz volt a külföldi kitérő, sok új impulzus ért minket, számos tapasztalattal gazdagodtunk. Egyéb elfoglaltságaink miatt nem is erőltettem ezt az évet, hiszen komolyan fel kell készülni, ha az ember az élmezőnyben akar menni, de ahol rajthoz álltunk, nem volt annyira rossz az eredmény.

Hamarosan itt a Mikulás-rali, a Veszprém környéki, szeretett pályák – hogyan készül a versenyre?

– Igen, nagyon kedveljük, ki sem hagynánk, most is indulni fogunk, legalábbis nagyon szeretnénk. Reménykedünk a jó időben, hogy nem lesz eső, köd vagy más kellemetlen körülmény, számunkra száraz, napos időben élvezetes igazán a verseny, akkor nem lutri. A Mikulás-rali remek év végi levezetés, hobbiautózás, ráadásul a murvát imádom, nem volt még olyan, amelyiken nem indultam volna. Idén is mindenki rajthoz áll, aki számít, azonban az első ötbe szeretnénk beférni.

Az autóval a Zemplén-rali után mikor kezdenek el foglalkozni, hogyan ideális?

– A Zemplén-ralin előfutóként a Mitsubishivel mentünk, így az autó még aszfaltos verzióban van, de valamikor a jövő héten kezdjünk az „öltöztetését" murvára.