A hétvégén egy murvás versennyel indul a magyar bajnokság, ami számodra az igazi kedvenc, készen álltok?

– Abszolút! Tavaly novemberben sikerült a Peugeot-t lecserélni egy Skodára, ami nem EVO R5, hanem az előtte lévő, utolsó fejlesztésű autó. Ezzel tervezzük az idei évünket, amivel Lacival felosztva fogunk indulni a versenyeken.

Akkor az egész idényben láthatunk?

– Nem megyünk teljes ORB-szezont, hanem csak azokon a versenyeken, amelyek szimpatikusabbak. Emellett tervben van, hogy bérbe is adjuk az autót. Nem mindenáron akarjuk, de ha jön egy olyan megkeresés, akkor benne vagyunk. Ami biztos, hogy a Fehérvár, Mecsek és a Veszprém Rallyen indulunk. Mecseken Laci szeretne menni, Veszprémben pedig én, mert úgy tűnt, a murva nekem jobban fekszik, mint az aszfalt, természetesen mindketten Janekkel tervezzük az indulást.

A három bajnoki futamon túl máshol is rajthoz álltok?

– Igen, az év végén a buliversenyeken mindenképpen ott leszünk, szeretnénk vele rajthoz állni a Mikulás, a Szilveszter és Santa Domenica Rallyen. Szó van még egy-két külföldi versenyről, de az még a jövő zenéje, hogyan áll hozzá össze a háttér.

Murvás futammal indulunk, akkor ez most a tiéd. Izgulsz? Nem mostanában láthattunk autóban…

– Valóban, a Fehérvár Rallyeval kapcsolatban érdekesség, hogy 2018-ban a Mecsek Rallyen mentem utoljára OB-futamon. Úgyhogy most kicsit zöldfülűnek érzem magam, így az esélytelenek nyugalmával megyünk. A versenykiírásban láttam, hogy lesznek új pályák is, bízom benne, hogy a pályabejárási szabályok tényleg be lesznek tartva, mert az elmúlt években ez mindig egy sarkalatos kérdés volt. Nézegetem a belső kamerákat, túl vagyunk egy elég komoly fizikai felkészülésen is, amit január óta a versenyzéstől függetlenül csináltunk. Így szerintem készen állunk, Janekkal pedig az összhang mindig is tökéletes volt. S hogy miért a murvát szeretem jobban? Nem tudok magyarázatot adni… De amikor az R5-ös autóval murván versenyeztünk, közelebb tudtunk menni az élmezőnyhöz, sőt Veszprémben és a Mikulás Rallyen többször nyerni is tudtunk. Úgyhogy nekem ezek a Veszprém közeli pályák nagyon kedvesek és kedvezőek is. Már régen mentem, nem nagyon tudom megmondani az elvárásaimat, de nagyon bízom benne, gyorsak tudunk lenni.

Mesélj egy kicsit az autóról is, hogy áll, illetve mit lehet tudni az előéletéről, láthattuk már esetleg a hazai pályákon?

– Svédországból került hozzánk ez a Skoda, világbajnoki futamon is indult három éve, de alapvetően nagyon kevés kilométer van benne. Éppen ezért ezt az autót néztük ki magunknak, mert nagyon szép állapotú, és műszakilag is rendben van, reméljük, így is marad. Az autó a napokban elkészül, minden revíziót elvégeztünk rajta, hálás köszönet a szervizcsapatnak érte, szombaton tesztelünk. Reméljük, hogy technikai gondoktól mentes lesz a verseny, ha igen, akkor talán jól fogunk szerepelni.