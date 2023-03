A székesfehérvári viadal az ORB és az ORC mezőnye számára nyitott, két nap alatt 10 gyorsasági szakasz vár a versenyzőkre olyan szakaszokkal, mint Tés, Iszka, Királyszentistván, Várpalota és a Kislőtér legendás útjai. A gyorsok hossza közel 130 kilométer. A versenyt megelőzően várhatóan március 30-án, Királyszentistvánon lesz majd tesztlehetősége a mezőnynek.

– Rendhagyó az esemény, hiszen már az elmúlt két évben is volt Székesfehérvár– Veszprém rali a két önkormányzat összefogásával, ám most hosszabb távú koncepció részeként szétválik a két esemény – nyilatkozta a veol.hu-nak Lakatos Róbert, a verseny fő szervezője. – A koncepció az, hogy néhány éven belül egy komoly nemzetközi esemény jöjjön a régióba, ahol majd újra eggyé válhat a verseny.

Megtudtuk, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szándéka az, hogy akár már a jövőre a rali Európa-bajnokság egyik futama Veszprém központtal kerüljön megrendezésre, és hogy pár éven belül ebből továbblépés történjen. Természetesen mindehhez a kormányzat támogatása elengedhetetlen.

A sportszervező elmondta azt is, ezért is merült fel az, hogy egy olyan fehérvári verseny legyen, ami murvás talajú, és veszprémi pályákat is használ. Ugyanakkor visszatérnek a programba olyan tíz évvel ezelőtt vagy még korábban használt területek, mint például az iszkai.

– Gőzerővel dolgozunk, hiszem, hogy egy jó kis verseny fog összejönni közel 130 kilométer gyorsasági össztávval – fogalmazott Lakatos Róbert, aki elárulta, hogy a nullpontot most, ha akarnák, se tudnák használni katonai tevékenység miatt. A fő szervező kérdésünkre azt is elmondta, hogy 50 ORB-s és 20 terepralis – utóbbiak számára is ez az első bajnoki futam – nevezőre számítanak.

Székesfehérvár-rali 2023 Április 1. (szombat) GY1 Királyszentistván (6,5 km) 12.10 GY2 Kislőtér (17,55 km) 12.46 GY3 Királyszentistván (6,5 km) 14.12 GY4 Kislőtér (17,55 km) 14.48 Székesfehérvári szuperspeciál (1,6 km) 17.01 (a verseny értékelésén kívül) Április 2. (vasárnap) GY5 Várpalota (10,35 km) 09.00 GY6 Tés (11,5 km) 09.27 GY7 Iszka (17,1 km) 10.20 GY8 Várpalota (10,35 km) 12.48 GY9 Tés (11,5 km) 13.15 GY10 Iszka (17,1 km) 14.08 Célceremónia: MOL Aréna Sóstó 14.48