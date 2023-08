Lassan elmondhatjuk, hogy hagyomány lesz a vinári motorostalálkozóból, az idei már a negyedik volt, a szervezők elmondása szerint a mostani sikerült a legjobban.

- Az eseményt azért hívtam életre, hogy olyan rendezvényt hozzunk létre, ami programok, résztvevők tekintetében évről évre növekszik és minél inkább elterjedt – mesélte Horváth Csaba főszervező. - 50 nevezett veterán jármű volt, de sok érdeklődő új motorral, autóval látogatott el hozzánk, volt olyan időszak is, amikor több mint 100 motor volt a helyszínen. Szépségversenyt is rendeztünk, méghozzá két kategóriában: az eredeti, azaz a minél inkább a gyári állapotra emlékeztető járműnek között a győri Völgyi Péter 125-ös Csepelét szavazták meg az első helyre, a legszebben felújított motor tulajdonosa pedig a farádi Élő Imre volt. El kell mondani, hogy rengeteg szép kétkerekű nevezett, a sorrend nem szakmai szempontok, hanem a közönség szimpátiája alapján alakult ki, ebben a jövőben tervezünk változtatást, szakmai díjat is ki fogunk osztani. A legtávolabbi vendégünk a Vinártól 360 kilométerre fekvő Kondorosról érkezett, mely Békés vármegyében található. A szépségverseny mellett a felvonulás sem maradhatott el, amit sok érdeklődő kísért figyelemmel. A főzőversenyre öt csapat nevezett, a legfinomabb ételt Nyárádról Erdélyi Károly készítette.

Horváth Csaba elmondta, 2024-ben tervezik a folytatást, új programokkal készülnek a résztvevőknek és az érdeklődőknek.