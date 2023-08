- Az idei év számunkra csak most fog elkezdődni, a Veszprém Rallye lesz az első versenyünk - mondta a pilóta. - Egyelőre még nem gondolkodtuk tovább, hogy melyik versenyen szeretnénk még indulni, ez az első, ezt szeretnénk teljesíteni. Új navigátorral, Koronczai Tiborral vágunk neki ennek a futamnak, meglátjuk hogyan fog alakulni... Régen is navigált már Aschenbrennernek, közismertebb nevén Asinak, nagyon régóta ismerem, így ő fog beülni mellém és együtt próbálunk szerencsét.

A versenyzőnek maradt az a R5-ös Skoda, ami saját autójuk. Ezzel már tavaly a Mitropa sorozatban mentek külföldön és Magyarországon is pár versenyen.

- Nem idegen az autó, a Mitropa sorozatban az év végén a negyedikek lettünk összetettben, ez nem rossz eredmény, annak tükrében, hogy voltak versenyek amiket ki kellett hagynunk, azt egy kicsit sajnáltuk, illetve a németországi megmérettetésen volt egy kisebb malőr, felborultunk az autóval, ott célba kellett volna érnünk, hogy egy jobb eredményt tudjunk elérni év végén - fogalmazott. - Nem panaszkodhatunk, hiszen voltak jó eredményeink, Szlovéniában például abszolútban harmadikként értünk célba ezzel a kocsival.

Elárulta azt is, hogy ők és az autó is készen áll, még egy-két simítás van rajta.

- Tesztelünk, kipróbáljuk és bízunk a legjobbakban - tette hozzá ifj. Fekete László. - A Veszprém Rallye nekem hazai pálya, Hegyesd az egyik kedvenc és a Nagylőtér is, bár az a szakasz sajnos most nem szerepel a kiírásban. Veszprém környékén minden pálya nagyon tetszik, sok barát jön ki ilyenkor megnézni minket, szurkolni, nagyon várjuk most is. Egyébként tavaly ezzel az autóval kaptunk egy defektet, összetört a felni rajta, utána különböző kis problémák adódtak, ami miatt nem tudtuk folytatni a versenyt. Ez lesz a második versenye az autónak a veszprémi lőtéren, úgyhogy bízunk benne, hogy bírni fogja a kisautó, és mi is a nagy meleget. Tibivel most megyünk először, célba szeretnénk érni, be szeretnénk lakni az autót. Meglátjuk hogyan viseljük ezeket a körülményeket, nincs különlegesen nagy elvárás, megpróbáljuk magunkat jól érezni, tartani egy viszonylag normális tempót, majd meglátjuk mi fog ebből kisülni.