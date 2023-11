Mint az élet számos területén itt fontos a megelőzés, hiszen amíg egy teljes téli karosszériafelkészítés pár tízezer forintos nagyságrend, addig ennek elmaradása akár több százezer forintos kárt is jelenthet az autótulajdonosnak. Erről Lovász Róbert, egy tapolcai karosszériaszerviz vezetője beszélt lapunk érdeklődése nyomán.

- A gépkocsi téli felkészítése során ajánlott megnézni az alvázon az esetleges mechanikus sérüléseket és gondoskodni azok megszüntetéséről. Kerülni kell természetesen a túlzásokat is, minden évben nem érdemes teljes alvázvédelmet beiktatni, a sérülések javításán túl inkább az üregvédelemre kell összpontosítani. Egy átfogó vizsgálat, előkészítés és a téli alváz-, üregvédelem ideje lehet egy nap, de autó függvényében, akár több is. A kezelendő felületet le kell tisztítani, utána elvégezni a javításokat, majd így kerülhet rá a védőréteg. Az alvázhoz bitumen alapú anyagot használunk, az üregvédelemhez viaszt. Ha egy ilyen munkafázison átesik a gépkocsi, évekig nem lesz vele gond. Azokat az üregeket kell lekezelni, amelyekben téli időszakban megállhat a víz, vagy a só. A só alattomos, akkor is "dolgozik", amikor már megszáradt. Tény, hogy télen az utakra szórt só a legnagyobb ellensége az autónak, így a gyakori mosás jelentősen meghosszabbíthatja a jármű élettartamát. Nyilván a sáros úton való közlekedés után is érdemes mielőbb tisztítani, lemosni az ató alját, mert ha a sár bent marad a üregekben, ott folyamatosan negatív hatást fejt ki az autó, a tulajdonos kárára. A küszöbök, sárvédők mennek tönkre először, ha a hozzánk beérkező autótípusokat nézem, akkor a régebbi Opelek, Mercedesek, az újabbak közül pedig a Mazdák a leginkább veszélyeztetettek a téli hónapok viszontagságai kapcsán - mondta a szerviz vezetője. Hozzátette, tapasztalatai szerint ma az autótulajdonosok alig egyötöde, aki komolyan veszi téli védelmet, bár ez a relatív alacsony arány vélhetően a hazai jövedelmi viszonyokkal is magyarázható - fogalmazott Lovász Róbert.

Hozzátette, a téli felkészítéshez tartozik még üregvédelem mellett a karosszérialemek szakszerű waxolás is, ami ellenállóbbá teszi a külső felület. Fontos az ajtók melletti gumiszigetelések szintetikus anyaggal való lekezelése, hiszen a mínuszokban könnyen odafagyhat a fémhez és egy ajtónyitásnál letépődhet, több tízezer forintos a kárt okozva ezzel. A szélvédő védelméről sem árt gondoskodni, hiszen kifejezetten balesetveszélyes, ha nem látunk rendesen vezetés közben. Belül tartós párásodásgátlóval kell lekezelni az üvegfelületet, kívül vízlepergetővel. Mindez a megelőzés kategória, ami egyszerűbb és olcsóbb eljárás, mint egy komolyabb kár helyrehozása.