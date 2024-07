Mindezt Bogdán Vince, tapolcai szerviztulajdonos mondta el munkatársunk kérdésére. Tény, hogy a nyári hónapok hőhullámai nem csupán mindennapi tevékenységeinket teszik próbára, hanem járműveinket is komoly kihívások elé állítják. A forró napokon az autók motorja és egyéb alkatrészei különösen nagy terhelésnek vannak kitéve, amelyek nem megfelelő kezelés esetén komoly karbantartási költségekhez is vezethetnek.

A vezetési stílust mindig az adott évszakhoz, időjáráshoz kell igazítani. A hosszabb idejű parkolásnál érdemes hővédő takaróval védeni a műszerfalat a hőség ellen

Fotó: Szijártó János / Napló

– A szélsőséges időjárás ellen nem túl sokat tehetünk, egy váratlan helyzetet nem nagyon lehet kivédeni. Ami a nyári hőséget illeti, alapvetően a vezetési stílust kell hozzáigazítani. Ahogy télen, havas, jeges úton, úgy nyáron a forróságban is lehetőség szerint alkalmazkodnunk kell. Ha hosszabb útra indulunk, eleve iktassunk be több szünetet. Amikor megállunk, ne állítsuk le azonnal az autót, hagyjuk alapjáraton a motort még egy ideig. Ahogy télen hóláncot, úgy nyáron a hővédő takarót vigyük magunkkal, hogy a műszerfal nem forrósodjon fel túlságosan. Hosszabb idejű, napon történő parkolás esetében ez különösen fontos – hangsúlyozta Bogdán Vince. A szakember az autóban lévő klímaberendezés kapcsán is hasonló eljárást javasol, azaz néha itt is pihentessük a rendszert, és amikor használjuk, arra ügyeljünk, hogy 10-15 Celsius-foknál nagyobb különbség ne legyen a külső hőmérséklethez viszonyítva, hiszen fennáll az a veszély is, hogy a berendezés helytelen használata miatt megfáznak a bent ülők. – Nyáron a parkolóban álló autó utasterében a hőmérséklet akár 60-70 Celsius-fok fölé is emelkedhet, sőt, a műszerfal, a kormány, a váltó még ennél is jobban felhevülhet. Ilyenkor indulás előtt az összes ablakot le kell engedni, a szellőző rendszert pedig a külső, ekkor még hűvösebb levegővel működtessük. Az utastér néhány perc alatt kiszellőzik, az ablakokat fel lehet húzni és a szellőzést is a belső keringésre kell állítani, mivel az időközben lehűlő belső levegőt a klíma is könnyebben hűti – tette hozzá a szakember.