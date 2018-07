A repülő finn pilóta diadala Nyirádon

Nyirád A nyirádi Vörös Katlan Arénában rendezték meg a FIA Közép-Európai Zóna Ralikrossz Bajnokság hetedik, a Magyar, Osztrák, Szlovák Bajnoki negyedik futamát, amely skandináv sikert hozott a „nagy döntőben”.

Óriási érdeklődéssel várták a szurkolók a Supercar kategóriában a Nyirádra látogató Toomas „Topi” Heikkinen teljesítményét. Nem véletlenül, hiszen a 27 esztendős finn a ralikrossz-világbajnokságon (FIA WRX) 2014-ben az év végi összesítésben az ezüstérmet zsebelhette be. Összesen nyolcszor állt már dobogón és két győzelmet jegyezhetett, ezért aztán a honi elitnek egyfajta mérce is volt a rajthoz állása.

Az első szabadedzés során még Kárai Tamás volt a gyorsabb, majd a másodikban már a 2013. Red Bull GRC bajnok skandináv pilóta köre volt a legjobb.

Szombaton három kategóriában fejeződött be a Q2 (Junior Kupa, Suzuki, Astra Divíziók): a reggel 8 órás kezdést követően az MX5 kategória kezdte meg a küzdelmeket, amit aztán a legnépesebb mezőnnyel a Magyar Kupa követett, később pedig a magyar OB kategóriák és a CEZ fu-

tamok.

Kiderült, az MX5 kategóriát Ficza Ferenc nyerte, Be-

nyó Máté és Hangodi Zoltán előtt. A kategória élén Ficza Feri áll pontegyenlőséggel, Benyó Mátéval. A Magyar Kupa második kvalifikációs futamát is Hangodi nyerte, Laczkó Lehel és Siebel Balázs előtt, és az összetettben is ez az állás.

Vasárnap a harmadik kvalifikációs futam után kialakultak az elődöntők rajtrácsainak főszereplői. A Suzuki Divízió volt az egyetlen kivétel, ahol az alacsony létszám miatt döntőt rendeztek.

A várva várt nagy döntőt a finn Heikkinen nyerte (eredménye nem számít bele a bajnokikba) Kárai és Mózer előtt, ám a bajnoki ponttáblázaton a Kárai Motorsport SE pilótája növelte előnyét.

A SuperCar végeredménye: 1. Toomas Heikkinen (finn, Ford Fiesta), 2. Kárai Tamás (Audi A1), 3. Mózer Attila (Audi A1), 4. Vass Zoltán (Skoda Fabia), 5. Harsányi Zoltán (Mitsubishi Lancer), 6. Lukas Cerveny (cseh, Skoda Fabia), 7. Oscar Ortfeldt (olasz, Ford Fiesta), 8. Alois Höller (osztrák, Ford Focus).

A bajnokság ötödik futamát augusztus 25–26-án az ausztriai Greinbachban rendezik meg.