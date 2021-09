A rövidülő nappalok és a párás, ködös idő fokozott figyelmet kíván a járművezetőktől

A legtöbb baleset arra vezethető vissza, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetnek. Ez az őszi időszakban fokozottan igaz, hiszen az egyik napon szinte nyár van, másnap meg szürke, esős, novembert idéző ősz, amihez nehéz alkalmazkodni.

– A látni és látszani elvről a közlekedők soha sem feledkezhetnek meg – vélekedett Tóth Csaba lapunk érdeklődésére. A tapolcai szerviztulajdonos szerint a rövidülő nappalok, az egyre gyakrabban előforduló köd és a kivilágítatlan kerékpárosok a nyárhoz viszonyítva új kihívásokat rejtenek az autósok, motorosok számára. Értelemszerűen lassabban, körültekintőbben kell vezetni.

– Tény, hogy az észlelhetőség hiánya főként a gyalogosok és a bringások részére jelent nagyobb kockázatot, ám a felelősség a közlekedők összességére érvényes. A hibátlanul működő világítás mellett a gumik állapota külön figyelmet igényel. Egyik pillanatról a másikra csúszóssá válhat az út, az éjszakai, reggeli fagyokra is fel kell készülnünk. Alapvető, hogy jó, az évszaknak megfelelő gumikkal induljunk neki az őszi, téli időszaknak. Jellemző probléma még ilyenkor a mezőgazdasági gépek sárfelhordása, ami súlyos következményekkel járhat, ha nem számol vele az autós, motorkerékpáros. Sok baleset adódik abból, hogy a hirtelen megváltozott körülményekhez nem alkalmazkodott kellőképpen a közlekedő. A megváltozott viszonyokra fel kell készíteni a járműveket, de külön ki kell emelnem, hogy ilyenkor más vezetői magatartásra is szükség van – hangsúlyozta a szakember. Tóth Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy a gépkocsiknál lényeges az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer vizsgálata, de a jól működő ablaktörlő, az ablakmosó folyadék, a jégkaparó és a jégoldó spray is fontos kellék lehet. Talán furcsán hangzik, de a klímaberendezést is érdemes ellenőrizni, hiszen nagy szolgálatot tehet a vezetőnek a páramentesí- tésben.

Hozzátette, hogy a rövidülő nappalok, a kedvezőtlenebbé váló látási és útviszonyok jellemzően lassabb haladást tesznek lehetővé, így eleve hosszabb menetidővel kell számolni elinduláskor. Ráadásul az iskolakezdés miatt sokkal több gyerek látható a járdákon, gyalogátkelőhelyeken, utakon, főként a tanintézmények környékén. Óvatosan kell megközelíteni a gyalogátkelőhelyet, eleve alacsonyabb sebességgel szükséges haladni, ha gyerekeket észlel a vezető, és arra is érdemes felkészülni, hogy esetleg figyelmetlenül lép az útra közülük valaki. További veszélyt jelenthetnek lakott területen kívüli utakon vagy közvilágítás nélküli szakaszokon a gyalogosok és a kivilágítatlanul közlekedő kerékpárosok.