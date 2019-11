Autófóliázás: hosszú élettartam és logisztikai lépéselőny

Zsebbe vágó kérdés egy szállítmányozási cégnél a kiállási idő okozta bevételkiesés szélvédősérülés miatt, és sokba kerülhet egy magánembernek is a javítás, nem beszélve arról, ha korábban megsérült vagy már egy javított autót kínálunk eladásra.

Egy hajszálvékony, rendkívül rugalmas, átlátszó anyaggal mindez megelőzhető, mondja Nyers Zoltán, egy ajkai fóliázócég ügyvezetője, miközben kollégájával, Fodor Gábor műhelyvezetővel egy éjfekete verdát „csomagolnak be” így.

Bűvészmutatványhoz hasonló, amikor Zoltán teljes erővel nyomja a kést a kifeszített fóliába, nem szúrja át, még csak meg sem sérti, ráadásul, miután abbahagyta mindezt, a különleges anyag pillanatok alatt visszanyeri eredeti formáját. Ez viszont nem ámítás, hanem a valóság, így érzékeltette Nyers Zoltán a makulátlanul tiszta és rendezett műhelyében, ahol sokféle és különleges járgány is megfordult már, hogy valójában miről is szól a fóliázás, ami nem véletlenül ilyen ellenálló: az USA-ban dobták piacra, ott gyártják ma is.

Eredetileg az amerikai hadseregnek fejlesztették ki, és az 1991-es öbölháború idején már a hozzáfűzött eredményeket hozta, amikor is a helikopterek propellerére tették a fóliát, hogy azokat így védjék a por által okozott erőteljes elkopástól és különböző mechanikai sérülésektől. Ezzel ugyanis gyorsabb, hatékonyabb, gazdaságosabb lett a működésük, nem volt szükség új alkatrészre, a rotorok élettartama számottevően meghosszabbodott.

Ez olyan tökéletesen működött, hogy átvette a technológiát az autóipar is, a víztiszta, színes vagy matt poliuretán fólia nagyon magas szilikáttartalommal készül, ami biztosítja a karosszéria, a szélvédő, az ablakok, a lámpák és különböző alkatrészek felületi védelmét, meghosszabbítja élettartamát, tompítja a becsapódott, felverődött kövek, sérülések okozta kárt, véd a különféle szennyeződésektől, portól, bogaraktól, UV-sugárzástól. Az anyag „öngyógyuló”, a behatás után visszanyeri eredeti formáját, kisimul.

– Hatalmas a különbség például egy lefóliázott lámpa és egy csupaszon hagyott között, mert a burát nemcsak a felverődések rongálhatják meg, hanem a különféle szennyeződés is kikezdheti, amitől elszíneződik, megsárgul, így tompítja az izzó fényét, rontja a biztonságot is, fogalmazott az ügyvezető. – Nem beszélve arról, hogy mekkora kiesést, logisztikai fennakadást okozhat egy szállítmányozó cégnek a sorozatos szélvédősérülés, így például egy nagyobb autóflottánál nagy veszteséggel járhat a rövidebb-hosszabb kiállás, ami fóliázással megelőzhető – érvelt Nyers Zoltán, aki esküszik rá, mindegy, milyen autóról van szó, legyen az Suzuki vagy Porsche, kisebb vagy nagyobb jármű, bármelyik is lehet valakinek dédelgetett álma, amit hoznak fóliáztatni, hogy óvják a sérülésektől. Zsebbe vágó kérdés az is, ha a sérülés egy másik autó ajtajának nekicsapódásakor vagy tolatáskor történt, mert a fólia miatt csak a horpadást kell javítani, újrafestésre nincs szükség.

A kérdésre, hogy milyen érzés fóliázni egy 100 milliós vagy még drágább csodajárgányt, Nyers Zoltán úgy mondja, mindig hatalmas élmény, és ezzel gyermekkori álma vált valóra. Nem kis feladat elvégezni ezt, mert a tökéletes munka érdekében bizonyos alkatrészeket el is kell mozdítani. – Amikor begördült egy Bentley Bentayga, az bizony nagy és izgalmas feladat volt. Ehhez a munkához szenvedély kell! – vallja Zoltán.