Az állólámpás legenda különböző változataiból csaknem kétmillió darab készült

Amerikát is megjárta a gyönyörű Mercedes 280 C kupé, ma már Zala útjait rója, köszönhetően Bubits Lászlónak, aki a veterán járművek szerelmese.

– Ez az állólámpásnak titulált Mercedes szinte külön kategóriát jelentett a gyár modelljeinek sorában – kezdte az 58 éves zalaegerszegi gépészmérnök. – Rendkívül népszerű volt a német taxisok körében is. Miután kifutott a modell 1975-ben, a személyfuvarozók kérésére újabb egy évig gyártották – tette hozzá.

A német gyárnak tíz évig dolgozó francia Paul Bracq által tervezett állólámpás Mercedes-széria kétajtós kupéváltozatából kevés, összesen 67 ezer készült, köztük a 280 C-ből mindössze 13 ezer példány gördült ki a gyárból, miközben 1,9 milliónál több állólámpást adtak el többféle változatban.

A keret nélküli ajtók, a B oszlop hiánya könnyeddé teszi az egyébként tekintélyt parancsoló méretű, akár öt felnőtt számára is bőséges teret kínáló járművet. Az orrba hosszirányban beépített 2800 köbcentiméteres, négytorkú Solex 4A/1 porlasztóval etetett, soros hathengeres, dupla vezértengelyes (DOHC) motor 160 lóerőt teljesít, ami a kardántengelyes hajtással a hátsó kerekekre jutva 10,5 másodperc alatt gyorsítja 100 kilométer/órára a vajszínű szépséget. Érdemes megjegyezni, hogy az M 110 jelű motorok az 1990-es évek közepéig bukkantak fel a gyár modelljeiben, később már befecskendezővel szerelve, és közelítve a kétszáz lóerőhöz.

A lassítás négy szervós tárcsafék feladata, az elöl utazókat biztonsági öv védi, ezek bekapcsolt állapotát visszajelző lámpa is mutatja. A karosszéria tervezésekor már felhasználták a biztonságos járművek kidolgozásában élen járó magyar származású Barényi Béla által megfogalmazott elveket.

Írásunk főszereplője, az 1973-ban gyártott Mercedes Benz 280 C San Francisco utcáin kezdte életét, mert tengerentúli vevőknek szánták, s mindenben az ő igényeikhez igazították. Erről árulkodik a négyfokozatú automata váltó és a mindenre kiterjedő kényelem is. A szórakoztatásról több hangszórós, automata hangolásra is képes, motoros antennájú rádió gondoskodik, a hangerő arányát az első és hátsó utasok igényéhez külön lehet szabályozni. Mind a négy ablakot elektromotor mozgatja, a hátsókat reteszelni is lehet a gyerekek biztonsága érdekében. Az ajtó oldalsó elefántfülét forgatógombbal mozgathatjuk, és a légcseréhez jó szolgálatot tesz a motorosan nyitható tető is. Ha pedig a hőség már végképp kellemetlenné válik, a temperálásban klíma segít. Ennek teljesítményéről csak annyit: erősebb fokozatra állítva szó szerint deresre fújja a szellőzőrostélyokat, amin nem is lehet csodálkozni, mert kisebb hűtőházba való kompresszor dolgozik a motortérben.

Ez utóbbin akadt javítanivalója Bubits Lászlónak, mi- után öt évvel ezelőtt megvette az időközben Magyarországra került amerikás Mercit, ami újszerű állapotára tekintettel megkapta a veteránnak kijáró minősítést is. Az eredetihez képest némi változást jelent, hogy a mérföld beosztású sebességmérő óra helyett az európai kivitelű került. A klíma elektromos vezérlését, a nyitható tetőt szintén Bubits László keltette életre, az első ülések kaptak új kárpitot, megújultak a krómozások, az ablakemelők szorultak reparációra, mind- ezek mellett a Solex porlasztó beszabályozása jelentett számára komoly kihívást.

– Ez volt a legnehezebb feladat, mert összességében nem volt rossz állapotban az autó –idézte fel Bubits László. – Ezt a fajta porlasztót annak idején sok típusban használták, még a Rolls-Royce-okba is szerelték, de ma már nem ért hozzá senki, és bonyolult a beszabályozása. Szerencsére találtam hozzá gyári leírást, sikerült megoldani, és a fogyasztása

sem mondható soknak, 12 liter körüli – tette hozzá, de őszintén szólva, ez az utolsó szempont egy ilyen autónál.