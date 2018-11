Az autónk is felkészülten várja a telet!

November közepén az autótulajdonosoknak már érdemes elgondolkodniuk a vasparipáik téli felkészítésén. Egy kis odafigyeléssel rengeteg kellemetlenség, no meg balesetveszélyes helyzet megelőzhető.

Sokan bizonyára már rutinszerűen végzik, végeztetik el autó­juk előkészítését a hidegebb, kemény fagyokkal és hóval súlyosbított időszakra, nekik talán már nem is nagyon lehet újdonságot mondani a témával kapcsolatban. Ugyanakkor a köztudatban még mindig élnek tévhitek, illetve mindannyian találkozhatunk olyanokkal, akik elbliccelik a kocsijuk időszakos karbantartását, és különben is: ismétlés a tudás anyja! Most tehát szakember segítségével nyújtunk támpontokat, segítséget a téli autózáshoz.

Ha a gépjárművek téli üzemmódja szóba kerül, a legtöbben először a nyári gumiabroncs télire cserélésére gondolnak. Ez nem véletlen, hiszen a hideg, fagyos, esős, havas időjárási körülmények között a téli gumi sokkal jobb tapadást, úttartást biztosít a járműnek – mutatott rá a Naplónak nyilatkozva Nagy Ádám pápai autószerelő. Mint mondta, alapszabály, hogy hét Celsius-fok alatti hőmérsékleten már határozottan ajánlott a nyári abroncsok leszerelése. Kérdésünkre a négy évszakos gumikról megjegyezte, ezek egész évben történő használata kizárólag azok számára lehet egyfajta erősen kompromisszumos megoldás, akik télen csak városon belül, rendszeresen takarított utakon vezetnek.

Az igazán kemény tél beköszöntével a négy évszakos abroncsok megbízhatósága meg sem közelíti a kifejezetten erre az évszakra kifejlesztett társaikét. A személyautók esetében a téli gumiabroncsoknál a kötelező minimális profilmélységet 4 milliméterben határozta meg a gyártók többsége. Ha az említett, általánosan elfogadott határértéknél kopottabb a gumi, akkor azt újra kell cserélni. Fontos szempont még a megfelelő guminyomás: a gyárilag megadott értékek mentén a téli gumikat a nyáriakhoz képest érdemes 0,2–0,3 barral magasabb légnyomásra fújni, mivel így könnyebben tisztul a gumiprofil.

Nagy Ádám kiemelte, a gumiabroncs lecserélésével célszerű szemügyre venni a fékek állapotát, továbbá a világító és fényjelző berendezések megfelelő működését, beállítását, illetve az ablaktörlő lapátok hatásfokát. A tapasztalt pápai szakember aláhúzta, nagy hangsúlyt kell fektetni a hűtőfolyadék szintjének és fagyáspontjának ellenőrzésére, utóbbit legalább mínusz 25 Celsius-fokra érdemes belőni, ezt akár a benzinkutakon is percek alatt ellenőriztethetjük. A szélvédőmosó folyadékot ugyancsak szükséges télire cserélni, mivel a nyári folyadék mínusz 8–10 Celsius-foktól belefagyhat a rendszerbe, így pedig szétnyomja az ablakmosótartályt és a csővezetékeket.

Manapság már az autók többsége központi zárral van szerelve, távirányítóval nyitható-zárható, ilyen „luxuscikk” hiányának esetében a sofőröknek érdemes zárjégoldót maguknál tartani a fagyok megérkeztével. Ezekből olyan kiszerelésűeket is lehet kapni, amik elférnek a zsebben, azonban a kocsi kesztyűtartójában tárolva éppen akkor nem lesznek kéznél, amikor szükség lenne rájuk, például egy dermesztő reggelen a befagyott ajtó kinyitásához – figyelmeztetett Nagy Ádám. Hozzáfűzte, a jó minőségű jégmentesítő spray nagy segítség lehet ahhoz, hogy közlekedésre alkalmassá tegyünk egy lefagyott, behavazott autót, de egy egyszerű jégkaparó is hatásosnak bizonyulhat. Viszont szigorúan tilos meleg vizet önteni a faggyal borított szélvédőre, ugyanis ettől végigreped.

A lapunknak nyilatkozó pápai autószerelő kifejtette, manapság már az új akkumulátorok gondozásmentesek, ám ne lepődjünk meg, ha 4–5 év használat után egyik reggel már nem indítják el a kocsinkat a nagy mínuszokban. Ahogyan az aksi öregszik, úgy romlik a hatásfoka. Nagy Ádámtól megtudtuk azt is, ha túlzottan párásodik a szélvédő, érdemes pollenszűrőt cseréltetni, ugyanis az eltömődött szűrők kevesebb levegőt engednek ráfújni az üvegfelületekre. Mindemellett télen a latyak, a sár, a sós hólé jelentősen igénybe veszi az autó karosszériáját, ezért érdemes rendszeresen megfordulni a kocsimosóban, illetve szükség esetén az alváz- és üregvédelem elvégeztetésével sem szabad késlekedni.