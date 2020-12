Az otthon cserélt kerekekkel is jó meglátogatni időnként a szakműhelyt

Aki előrelátó volt, minden bizonnyal már túljutott a gumiabroncsok tél előtti cseréjén, amit sokan otthon oldanak meg takarékossági okokból. Ez persze csak akkor jöhet szóba, ha szerelt kerékkészletek állnak rendelkezésre.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A teendőket érdemes sorba venni, ebben volt segítségünkre a baleset-megelőzési bizottság által közzétett összefoglaló. Elsőként a felrakandó kerékkészletet ellenőrizzük: mintamélység, oldalfalsérülések, szálszakadások, guminyomás. A kerekek előkészítése után kezdődhet a munka. Első: a kocsi biztos rögzítése a gurulás ellen: váltó sebességben, automata váltó P fokozatban, kézifék behúzva. Az emeléssel átellenes oldalon ki is lehet ékelni a földön maradó kereket, úgy a legbiztosabb.

Készítsük elő a szerszámokat, emelőt, a kerékkulcsot, ha vannak csavarkupakok, azok leszedőjét, és ha van kerékőr, akkor annak a feltűzőjét, amellyel oldható a csavar. Következik a kerékcsavarok meglazítása a cserélendő keréken. Ez nem mindig sikerül, pláne, ha előzőleg géppel húzták meg azokat, no meg a csavarok „be is gyógyulnak”, ez lehet a korrózió miatt: a menetes részen vasrozsda, a könnyűfémfelni-­acélcsavar felfekvésénél pedig az elektrokorrózió okozza. A nehezen induló csavarra ütőszárral mért pár kalapács­ütés is segíthet, vagy nagyobb erőkar a csavarkulcsra. Arra figyeljünk, ne forduljon, ne ugorjon le a kulcs, mert ez sérülést okozhat a szerelőnek és az autónak is. Az épp csak meglazított csavarok a helyükön maradnak, amíg a kocsi nincs megemelve, hiszen még terhet viselnek. Ha a lazítás megvolt, jöhet az emelés. Ez történhet a kocsi saját emelőjével is, de jobb a krokodil­emelő, kényelmesebb és biztonságosabb. A művelethez meg kell találni az emelőpontot, ha nem megy rutinból, akkor az autó használati utasítása segít.

A gyári emelők általában a küszöbperemnél emelnek, kétféle terjedt el, a rombusz emelő, és a billenőtalpú „könyvemelő”. Ez utóbbi több figyelmet igényel, mert emelés közben a talpa átbillen. Az emelő pofáját az emelőpont alá illesztve érintőre kell nyitni a szerkezetet, majd igazítani. Az autószerelésben gyakorlottabbak krokodilemelőt használva emelhetnek futóműbekötésnél is, csak az emelőszemen legyen valami betét, ami által az emelőszem acélja nem sérti meg a kocsi alját. Fontos, hogy emelésnél a kocsi ne legyen lejtőben, ne szoruljon az emelő talpa vagy kereke alá kő, szilárd felületen legyen, a földbe, homokba besüllyed az emelő, ez balesetveszélyes. A gyártó által adott kéziemelők álljanak egyenesen, merőlegesen a talajra.

Emelés közben végig figyelni kell, hogy mit csinál a kocsi, mikor emeli el a kerekét, billen-e, gurul-e. Ha az emelő kezd elbillenni, akkor tekerjük le, igazítsuk meg és kezdjük elölről. Ha a kocsi gurulna, rögzítsük. Nem kell túlemelni az autót, épp jöjjön le a kerék, emelje el az emelő plusz egy centire. Emelés közben arra is figyeljen az emelést végző, hogy a kezét ne tegye olyan részre, illetve maga se helyezkedjen el úgy, hogy ha lebillen az autó az emelőről, vagy bármi hiba miatt visszaesik az autó, akkor megsérüljön. Miután a cserélendő kerék elemelkedett, akkor gyorsan kihajthatók a korábban meglazított csavarok, és levehető a kerék. Előfordulhat, hogy a ­kerék nem akar lejönni, akkor a kerék felső vagy alsó ívét óvatosan megütögetve indíthatjuk meg.

Szerelés közben, mikor az autó emelőn áll, végig ügyelni kell rá, hogy kéz, láb ne legyen tartósan a kocsi, a kerék alatt, vagy a kerékdobban, a sárvédő alatt, a sárvédő és a kerékjárati ív között, nehogy a lebillenő jármű balesetet okozzon. Ha lekerült a cserélendő kerék, akkor amilyen gyorsan csak lehet, mehet fel a másik: minél kevesebb ideig legyen a kocsi emelőn kerék nélkül. Számítsunk arra, hogy esetleg emelni kell még, mert közben a futómű kicsit ereszkedhet.

Rendszerint figyelni kell, hogy a kerékcsavarok furatai a helyükön legyenek, van típus, amelynél simán odébb fordul a féktárcsa és elmegy a síkból a furat, amit igazán csak csavarhúzóval lehet visszaigazgatni. Ha felkerült a kerék, behajthatók ütközésig a kerékcsavarok, majd leengedhető az autó. Ha már teljes súlyával a talajon áll, vegyük ki az emelőt és húzzuk meg erőből a csavarokat, egymás után, több lépcsőben, átlósan váltogatva csavarok között. Nem kell félni, kézzel kicsi az esély, hogy a kocsihoz adott kerékkulccsal, keresztkulccsal vagy normál dugókulcskészlettel túlhúznák a csavarokat. Persze akinek van nyomatékkulcsa, az is használható. És ezt a műveletsort kell minden kerékkel végigjátszani.

A leszerelt gumikon érdemes jelölni, hogy melyik tengelyen és melyik oldalon szolgáltak, hogy ugyanoda kerüljenek majd vissza, ha újra szükség lesz rájuk. Fontos: az otthon cserélt kerekekkel is jó meglátogatni a szakműhelyt centrírozásra, ellenőrzésre, legfeljebb nem az évszakváltás idején.

Végezetül: az EU-ban 2014. november 1. után forgalomba hozott új gyártású autók esetén kötelező szériatartozék a TPMS (tire-pressure monito­ring system), magyarul az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer. Nos, ez a működési elvtől függően leggyakrabban azzal jár, hogy kerekek cseréjét csak szakszervizben lehet megfelelő módon elvégezni.