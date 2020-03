Az üzemanyagárak drasztikus esése megállíthatatlannak tűnik

A járvány okozta történelmi olajáreséssel hosszú távon senki nem jár jól, a fogyasztók is csak rövid távon nyernek vele.

Napról napra olcsóbban tankolhatunk a hazai töltőállomásokon, ezúttal tíz forinttal kerül majd kevesebbe mindkét üzemanyag. Február 28. óta – ha a múlt pénteki árcsökkenést is beleszámoljuk – benzin esetében 67, gázolaj esetében 60 forinttal estek az árak, márpedig hasonlóra itthon még nem volt példa. Az ok természetesen a koronavírus és a járvány miatt kialakult gazdasági helyzet szülte, az olajtermelők közti tárgyalás, ahol nem sikerült megállapodni.

Az évek óta üzemanyagkút-hálózatot üzemeltető Lencse Zsoltot kérdeztük a történelmi olajáresés okairól és annak várható hatásairól.

– A koronavírus-járvány mindenre rányomta a bélyegét, az energiaszektorra is, márpedig mindennek az alapja az olaj. Miután a Kínában kitört koronavírus-járvány miatt a gazdaság belassult, sok helyen pedig szinte meg is állt, a kereslet drasztikusan visszaesett. Ezért aztán a legnagyobb olajkitermelők március 6-án Bécsben leültek tárgyalni egymással. Mindenki azt várta, hogy a megváltozott piaci helyzetre való tekintettel minden szereplő visszafogja majd a termelést, azonban a felek nem tudtak megegyezni, és kialakult egy árháború Szaúd-Arábia és Oroszország között, aminek az lett a következménye, hogy nemhogy csökkentették, de még növelték is a termelést. Idén januárban 69 dollár körül volt a Brent-olaj ára, a héten pedig már 27 dollár körül alakult. A szakértő szerint az elhúzódó árháborút valószínűleg az oroszok bírják rövidebb ideig, ha ugyanis 20 dollár alá esik az ár, nekik már ráfizetéses a kitermelés, míg az araboknak még nem.

Mindez a töltőállomásokra több szempontból is óriási nyomást gyakorol. Az árcsökkenés előtti napon szinte kihaltak a kutak, egy átlagos naphoz képest ilyenkor sokszor hetven százalékkal is visszaesik a forgalom, ami viszont az árcsökkenés napján jellemzően megduplázódik. Észrevehető, hogy megpróbálnak az emberek spájzolni. A mezőgazdaságban dolgozók közül többen ilyenkor tankolják tele a gépeiket, tartályaikat. Többen nemcsak az olcsó üzemanyag miatt tartalékolnak, hanem azért is, mivel tartanak attól, hogy a bizonytalan helyzet miatt akadozni fog a szállítás.

A közlekedésben komoly visszaesést lehet már most is tapasztalni, sokan egyáltalán nem mennek sehová, és rengetegen vannak azok, akik most nem, esetleg otthonról dolgoznak, viszont akik bejárnak dolgozni, ha tehetik, nem a tömegközlekedést veszik igénybe, hanem autóznak, a tapasztalatok szerint ők teletankolnak. Nagy készleteket azonban nem érdemes felhalmozni, hangsúlyozta Lencse Zsolt, mivel az üzemanyag pár hónap után – főleg nem megfelelő tárolás esetén – megromlik, különösen most, hogy a benzin bioetanol-tartalmát januártól megemelték.

Azt, hogy mi lesz a folytatás, senki sem tudja megjósolni. Minden annak a függvénye, hogy milyen hamar tud talpra állni a gazdaság. Most azonban az adott helyzethez kell alkalmazkodnia mindenkinek, és ez igaz a kutakra is. A üzemanyagtöltő állomásoknak nagyon érzékeny pontjuk a készletgazdálkodás, hiszen amelyek komoly készlettel fordulnak egy árcsökkentéses napba, azok hatalmas veszteséget szenvednek el, és így vannak az importőrök is. Akik hónapokra előre betároltak, nem jártak jól, hiszen az árfolyamveszteséget le kell nyelniük. A példa nélküli üzemanyag­ár-esés rövid távon ugyan kedvezhet a fogyasztóknak, de az elhúzódó járvány borzasztó károkat okoz mindenkinek – hangsúlyozta a szakértő, aki szerint amint vége a válságnak, az olaj ára visszapattan az 50–60 dolláros szintre, de ez még odébb van.