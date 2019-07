Elkezdődött az őzek párzási időszaka, Veszprém megyében is vigyázzunk az utakon

Az ország egész területén előforduló őzek egyedszámát mintegy 380 ezerre becsülik. Hazánkban a 2017/18-as vadászati évben elütött 6218 nagyvadból 4756 őz volt, és a balesetek jelentős része az üzekedési időszakban történt – figyelmeztet a vadaszativedegylet.hu.

Július közepétől augusztus közepéig tart az őz, hazánk legnagyobb egyedszámban és szinte mindenhol előforduló nagyvadfajának párzási időszaka. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet – mint a vadászatra jogosult szervezetek érdekképviselete – és a Magyar Autóklub az ország legnagyobb autós civilszervezeteként felhívja az autóvezetők figyelmét arra, hogy a következő egy hónapban a szokásosnál is óvatosabban vezessenek, hogy elkerüljék a baleseteket.

A nász alatt a bakok kergetik a sutákat, és eközben az állatok sokkal figyelmetlenebbek, mint az év más időszakában. Ráadásul nappal is aktívak, így nagyobb az esély arra, hogy kiugranak az autók elé, ezért a következő hetekben nem csak a vadveszélyt jelző táblák utáni szakaszon legyünk résen. Amennyiben őz keresztezi az utat, számíthatunk rá, hogy követi egy másik is, így lassítsunk, dudáljunk. Ha kiugrik a kocsink elé, az egyetlen megoldás a vészfékezés, ezért figyeljünk a követési távolságra is. A kormányt ne rántsuk félre, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mert az szintén balesethez vezethet.

Ha mégis bekövetkezik az ütközés, értesíteni kell a rendőrséget, mert a vad–gépjárműütközés közúti balesetnek számít. A helyszínelés jegyzőkönyve lehet az alapja az esetleges további ügyintézésnek. Értesíteni kell a területileg illetékes, vadászatra jogosult szervezetet (általában vadásztársaságot) is, erről a rendőrség gondoskodik – tanácsolja az Országos Magyar Vadászati Védegylet.